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Ли Кэцян поздравил премьер-министра Антигуа и Барбуды Г. Брауна с переизбранием
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Ли Кэцян поздравил премьер-министра Антигуа и Барбуды Г. Брауна с переизбранием 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 23 марта направил поздравительную телеграмму Гастону Брауну в связи с его переизбранием на пост премьер-министра Антигуа и Барбуды.
Ли Кэцян отметил, что Антигуа и Барбуда является важным партнером Китая по сотрудничеству в Карибском регионе. По его словам, благодаря совместным усилиям обеих сторон, в последние годы сохраняется благоприятная тенденция развития межгосударственных отношений, деловое сотрудничество во всех областях принесло значительные результаты, дружба между странами глубоко укоренилась в сердцах людей.
Ли Кэцян выразил готовность совместно с Г. Брауном укреплять дружественные обмены и сотрудничество в различных сферах, содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений с использованием возможностей, наметившихся в связи с 35-летием со дня установления дипотношений между КНР и Антигуа и Барбудой в нынешнем году. —0—
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