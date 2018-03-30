За прошлый год российское производство пива выросло на 2,6%

После 2010 количество производимого в России пива неуклонно уменьшалось. Анализ временного промежутка с 2010 по 2017 года показывает, что наиболее ощутимо объем производства снизился в 2013 году — тогда выпуск пивной продукции упал сразу на 13,1%, составив около 831 тысячи декалитров. Если верить расчетам специалистов AnalyticResearchGroup, за текущий год производство пива сократится на 15,6% по сравнению с 2017.

Причины уменьшения количества выпускаемого в стране пива кроются в сокращении доходов жителей России и в ограничении на производство и продажу (не считая розничной торговли) пива в пластиковой упаковке объемом больше полутора литров. Кроме того, производители жалуются на прохладное лето 2017 года, когда из-за холодной погоды упали продажи пенного напитка.