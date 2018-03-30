В Вологодском заксобрании обсудили эффективность налоговых льгот в сельском хозяйстве

ВОЛОГДА , 30 марта, ФедералПресс . Депутаты законодательного собрания Вологодской области обсудили эффективность предоставления налоговых льгот в сельском хозяйстве на заседании круглого стола.

Он был посвящен анализу применения соответствующего закона. В обсуждении участвовали депутаты, представители областного правительства и руководители сельхозпредприятий.

Председатель законодательного собрания Андрей Луценко , открывая собрание, отметил, что закон был принят в декабре 2017 года, и при первом его обсуждении сельхозпроизводители задавали много вопросов по правоприменительной практике.

«Мы тогда договорились, что мы еще раз соберемся и пригласим на обсуждение руководителей сельхозпредприятий. Сегодня здесь присутствуют 14 руководителей, поэтому предлагаю обсудить реализацию закон. Совместно с представителями правительства Вологодской области готовы ответить на вопросы и объяснить, почему этот закон был принят, получить обратную связь от вас», — отметил Луценко.

Напомним, согласно федеральному законодательству Вологодская область, как и другие регионы, обязана провести анализ эффективности льгот, дать оценку в целом отрасли по предоставляемым льготам, предоставить данные в Министерство финансов , в том числе план дальнейших действий, если какая-то из льгот будет признана неэффективной. Иначе регион как получатель дотаций из федерального бюджета лишится финансовой поддержки, которая составляет порядка 2,7-2,8 млрд рублей ежегодно.

«Налоговые льготы по налогу на имущество для сельхозпроизводителей были предоставлены, начиная еще с 2003 года. С тех пор они не пересматривались и продолжают действовать, — рассказала заместитель губернатора области Валентина Артамонова . — Мы провели предварительную оценку налоговых льгот за 2015-2016 годы. На первом этапе мы определили их востребованность, на втором — оценили бюджетную и экономическую эффективность по конкретным показателям в баллах».

По словам Валентины Артамоновой, по методике департамента финансов были оценены чуть больше половины предприятий региона (под оценку попали 49 предприятий, общая сумма предоставляемых льгот порядка 135 миллионов рублей в год), в основном крупные, в Вологодском, Грязовецком, Великоустюгском, Шекснинском и других районах.

«Напомню, что закон касается не только сельхозпредприятий, он всех сфер экономики Вологодской области. И главное, закон не лишает льгот, которые действуют, а дает методику оценки их эффективности. Результаты подсчета мы сегодня представили», — заявил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Подволоцкий.

Окончательная оценка должна быть выставлена до 15 августа 2018 года, а данные для обсуждения переданы в законодательное собрание до 1 сентября текущего года.