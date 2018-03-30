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Более 20 тыс. сотрудников контрольно-надзорных органов переподготовят в 2018 году
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Более 20 тыс. сотрудников контрольно-надзорных органов переподготовят в 2018 году 

ТАСС 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Более 20 тыс. сотрудников контрольно-надзорных органов в субъектах РФ пройдут переподготовку в режиме онлайн-обучения в 2018 году. Об этом в пятницу сообщил на совещании в Екатеринбурге министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.
"Предстоит большая работа по пересмотру и оптимизации устаревших и дублирующих требований. Новый умный госконтроль требует и новых компетенций. Существенной задачей для нас является переподготовка кадров. В этом году в режиме онлайн-обучения мы проведем переподготовку более 20 тыс. сотрудников наших контрольно-надзорных органов в субъектах РФ", — сказал он.
По словам Абызова, в следующем году это обучение пройдут более 50 тыс. человек. «Новый умный госконтроль должен предотвращать нарушения, и в этом отношении наша ключевая задача — развивать инструменты профилактики», — уточнил он.
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