Более 20 тыс. сотрудников контрольно-надзорных органов переподготовят в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ , 30 марта. / ТАСС /. Более 20 тыс. сотрудников контрольно-надзорных органов в субъектах РФ пройдут переподготовку в режиме онлайн-обучения в 2018 году. Об этом в пятницу сообщил на совещании в Екатеринбурге министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов

"Предстоит большая работа по пересмотру и оптимизации устаревших и дублирующих требований. Новый умный госконтроль требует и новых компетенций. Существенной задачей для нас является переподготовка кадров. В этом году в режиме онлайн-обучения мы проведем переподготовку более 20 тыс. сотрудников наших контрольно-надзорных органов в субъектах РФ", — сказал он.

По словам Абызова, в следующем году это обучение пройдут более 50 тыс. человек. «Новый умный госконтроль должен предотвращать нарушения, и в этом отношении наша ключевая задача — развивать инструменты профилактики», — уточнил он.