Ресторатор, который открыл в Екатеринбурге «Троекуровъ» и «Бельмесы», обанкротился

Генерального директора группы компаний «Реста Менеджмент», в которую входят 12 известных екатеринбургских ресторанов, включая «Бельмесы», «Троекуровъ» и James, Кирилла Шлаена признали банкротом. Решение об этом вынес арбитражный суд Санкт-Петербурга . Основным кредитором уральского ресторатора стал Сбербанк , которому Шлаен задолжал почти 400 миллионов рублей.

— Это дело столетней давности, — рассказал Е1.RU Кирилл Шлаен. — Никаких комментариев дать не могу, это юридическая история. Никаких заведений это не касается. Это не имеет никакого отношения к бизнесу.

Несмотря на то, что ресторатор утверждает, что его банкротство не касается бизнеса, в Сбербанке Е1.RU рассказали, что долги как раз связаны с бывшими активами Шлаена.

— Задолженность господина Шлаена образовалась в 2009–2010 годах в результате его личного поручительства по кредитным обязательствам ООО «Омега Спиритс Групп» и ООО «Новые рестораны», бенефициаром которых он являлся. Обе эти организации признаны банкротами, — рассказали Е1.RU в пресс-центр Уральского банка Сбербанка. — 12 марта 2018 года финансовый управляющий, назначенный судом, провел первое собрание кредиторов Кирилла Борисовича Шлаена, участники которого не выявили оснований для восстановления платежеспособности должника. Господин Шлаен не представил ни плана реструктуризации, ни иных предложений по урегулированию задолженности.

В 2010 году в Екатеринбурге закрылись алкомаркеты «Магнум», которыми управляло ООО «Омега Спиритс Групп». Магазины опечатали судебные приставы по решению Октябрьского суда. На аресте имущества настаивал Сбербанк.

В 2016 году сеть «Магнум» выкупил бизнесмен Илья Борзенков, владелец магазинов «Норд» и «Алкомагия». В конце 2016 года мы делали большое интервью с Борзенковым.

Дело о банкротстве Кирилла Шлаена рассматривалось в Санкт-Петербурге, поскольку сейчас ресторатор там проживает. Инициатором банкротства был Игорь Владиславович Пономарев , который подал заявление в суд еще в апреле прошлого года, но решение по нему вынесли только на прошлой неделе.

«Суд решил: прекратить реструктуризацию долгов гражданина Шлаена Кирилла Борисовича. Признать Шлаена несостоятельным (банкротом), — указано в решении суда. — Ввести в отношении Шлаена реализацию имущества гражданина сроком на шесть месяцев, то есть до 19 сентября 2018 года».