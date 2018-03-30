Принц Уильям нанял нового личного помощника. Что должен уметь королевский ассистент? 

Представители Королевского дворца сообщили, что Мигель Хед, который с 2012 года был пресс-секретарем, а также помощником принца Уильяма (35), покинул пост. «Его Королевское Высочество невероятно благодарен Мигелю за работу, за его профессиональные советы и поддержку», — говорится в официальном заявлении.
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С июня его место займет Саймон Кейс, который ранее был пресс-секретарем премьер-министра Великобритании.
В обязанности Мигеля входило сопровождение принца во всех заграничных поездках, работа с прессой, а еще он был одним из немногих сотрудников Дворца, кто навестил Кейт Миддлтон и новорожденного принца Джорджа (4) в крыле Линдо больницы святой Марии (чтобы поздравить и продумать первые выходы и заявления).
Кстати, помощников недавно сменили королева Елизавета II (91) и Кейт Миддлтон (36). По словам инсайдеров, годовщина смерти принцессы Дианы (прошло 20 лет) далось Королевскому Дворцу нелегко — неприязнь граждан к Камилле (70) и принцу Чарльзу (69), откровенные интервью принцев Гарри (33) и Чарльза.
Говорят, давление на сотрудников было колоссальным, и многие не выдержали.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/prints-uilyam-nanyal-novogo-lichnogo-pomoshhnika-chto-dolzhen-umet-korolevskij-assistent/