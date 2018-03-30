«Кировэнерго» наградил победителей конкурса районных СМИ за активное сотрудничество в 2017 году

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Кировэнерго» подвели итоги конкурса среди районных средств массовой информации на лучшее освещение работы предприятия в 2017 году.

В нем приняли участие редакции печатных изданий и интернет-сайтов районов Кировской области

Конкурс проводился по трем номинациям: «Профилактика электротравматизма», «Надежные люди» и «Репортаж на производственную тему». На него принимались материалы о деятельности районов электрических сетей «Кировэнерго», опубликованные в период с 1 января по 31 декабря 2017 года.

По итогам состязаний места распределились следующим образом:

— в номинации «Профилактика электротравматизма»:

1 место — редакция газеты «Холуницкие зори»,

2 место — редакция газеты «Вести трехречья»,

3 место — редакция газеты «Знамя труда — газета Мурашинского района»;

— в номинации «Надежные люди»:

1 место — редакция газеты «Слава труду Даровской»,

2 место — редакция сайта «Планета Афанасьево»,

3 место — редакция газеты «Наша Свеча»;

— в номинации «Репортаж на производственную тему»:

1 место — редакция газеты «Родной край — Суна»,

2 место — редакция газеты «Санчурский вестник»,

3 место — редакция газеты «Сельские огни — газета Кикнурского района».

На церемонии награждения дипломы и памятные призы победителям и призерам конкурса вручил исполняющий обязанности заместителя генерального директора — директора филиала «Кировэнерго» Владимир Колесников

Он поблагодарил всех участников мероприятия за активную работу в 2017 году, отметил высокий уровень профессионализма журналистов, приславших свои материалы на суд жюри, и выразил уверенность, что в дальнейшем сотрудничество энергетиков и представителей районных средств массовой информации будет столь же конструктивным и плодотворным.

Кроме церемонии награждения, редакторы и журналисты посетили с экскурсией кировский учебный центр «Энергетик». Его директор Сергей Русских рассказал представителям СМИ, как осуществляется профессиональная подготовка и переподготовка специалистов энергетической отрасли, показал им учебные классы, где проходят занятия, и продемонстрировал различные тренажеры, с помощью которых энергетики отрабатывают навыки, необходимые в работе.

После экскурсии заместитель главного инженера филиала «Кировэнерго» — начальник службы производственной безопасности и производственного контроля Александр Камчатный провел для участников мероприятия обучающий семинар по профилактике электротравматизма среди населения. Он рассказал об основных правилах поведения вблизи энергообъектов и призвал редакторов и журналистов районных газет и сайтов чаще поднимать эту тему на страницах своих изданий.

Только совместными усилиями энергетиков и СМИ, уверен Александр Владимирович, можно донести до каждого жителя региона важность соблюдения правил электробезопасности и защитить взрослых и детей от электротравм.

Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»