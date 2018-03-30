Улицу Обсерваторную отремонтируют и уберут опасный поворот

Улицу Обсерваторную отремонтируют полностью до октября текущего года, также на ней уберут опасный поворот, который расположен под прямым углом. Об этом сообщает «Донньюз» со ссылкой на администрацию Аксайского района Ростовской области. В планы властей входит выкуп части земель сельхозназначения, которые пойдут под новый участок дороги.

Бюджет региона профинансирует указанные работы в размере 118 млн руб. На эти деньги планируется также поставить новые остановочные павильоны и освещение, уложить тактильную плитку для маломобильных групп населения.

Частично улица Обсерваторная была отремонтирована уже в 2016 году, речь идет об участке улицы от переулка Ньютона до улицы Ориона. Теперь пришло время взяться за участок между улицами Ориона и Лесной.