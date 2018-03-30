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С 2 апреля автобусные маршруты №74 и 74а будут объединены
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С 2 апреля автобусные маршруты №74 и 74а будут объединены 

Казанский Портал 2 часа назад
Это связано с оптимизацией маршрутной сети, сообщили в комитете по транспорту.
Автобус №74 получит название «Дворец водных видов спорта — 10 микрорайон» и будет курсировать по следующему маршруту: Дворец водных видов спорта — ул. Чистопольская — ул. Декабристов — пл. Тысячелетия — ул. Ташаяк — ул. Саид-Галеева — ул. Шахиди — ул. Тукая — ул. Татарстан — ул. Пушкина — ул. Островского — ул. Миннулина — ул. Салимжанова — ул. Павлюхина — Оренбургский тракт — ул. Танковая — ул.2-я Туринская — ул. Карбышева — ул. Профессора Камая — ул. Мавлютова — пр. Победы — ул. Фучика — 10-й микрорайон.
В обратном направлении: 10 микрорайон — ул. Фучика — пр. Победы — ул. Мавлютова — ул. Профессора Камая — ул. Карбышева — ул.2-я Туринская — ул. Танковая — Оренбургский тракт — ул. Павлюхина — ул. Салимжанова — ул. Миннулина — ул. Островского — ул. Пушкина — ул. Татарстан — ул. Тукая — ул. Шахиди — ул. Саид-Галеева — ул. Ташаяк — пл. Тысячелетия — ул. Декабристов — ул. Чистопольская — ул. Хакима — Дворец водных видов спорта.
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