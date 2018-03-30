Обзор Onkyo E200BT. Хорошие беспроводные наушники недорого

Обзор Onkyo E200BT. Хорошие беспроводные наушники недорогоОчень жаль, что большинство производителей аудиоаксессуаров не всегда понимают, что мало просто создать беспроводные наушники. Нужно сделать так, чтобы эти наушники по-настоящему звучали.

Рынок переполнен всевозможными беспроводными решениями на любой вкус и цвет. От громоздких полноразмерных «шлемов» до миниатюрных затычек. Но все «не то».

За последние пару месяцев я переслушал более трех десятков наушников: от дорогостоящих аудиофильских до откровенно бюджетных моделей. Какие-то цепляли, какие-то не вызывали никаких чувств.

С японцами Onkyo еще с раскрытия упаковки каждой осмотренной модели складывались весьма теплые отношения. Присущий педантизм, как правило, у этого бренда прекрасно гармонирует с богатой комплектацией.

Ну и, самое главное — звук. В каждой модели он индивидуален, независимо от того, какой ценник установлен на конечный продукт. Получив в распоряжение беспроводные наушники-вкладыши Onkyo E200BT, я не ждал каких-либо сюрпризов.

Похоже, я ошибался.

Беспроблемный вариант

Странная штука: когда говоришь о бюджетном сегменте, сразу же подсознательно готовишься к тому, что за более скромную сумму производитель обязательно что-то не доделает.

В случае с беспроводными наушниками-вкладышами, это может быть целый перечень проблем:

хлипкий пластиковый корпус

отвратительный ломающийся и путающийся шнурок

дребезжащий звук с преобладанием верхних частот и полным отсутствием баса

постоянная потеря сигнала

никакущая автономность

Так вот ни один из этих пунктов не касается Onkyo E200BT. Но обо всем по-порядку.

Да, почему я называю этот сегмент бюджетным? Потому что человек, который понимает, что такое хорошая музыка, отдает себе отчет, что чуда за 3-4 тысячи рублей ждать не стоит. Бюджетный сегмент в сфере беспроводных вкладышей стартует примерно с отметки в 6 000 — 7 000 рублей, нравится нам это или нет.

Звук

С этого стоит начать, ведь мы покупаем наушники чтобы слушать, а не любоваться.

Есть дорогие бренды вроде JBL и Beats, которые просят за аналогичное решение вдвое, а то и втрое большую сумму. Но, извольте, они сильно уступают возможностям Onkyo E200BT.

Во-первых, вы получаете честный бас. Не искусственно задранный и «бочковитый», а естественный — мягкий и сочный. Через минут десять прослушивания забываешь, что в ушах едва заметно разместились вкладыши, а не полноразмерные наушники-мониторы.

Во-вторых, бренд Onkyo не привык экономить на габаритах. Я о габаритах динамика. Честный 8,6 миллиметров — ровно такой размер у драйвера модели E200BT. К слову, конкуренты грешат установкой маленьких 5 — 6 миллиметровых динамиков. А ведь звук любит объемы и эти пару миллиметров как раз и позволяют качественно выиграть в звуке.

Наконец, каждая чашка Onkyo E200BT изготовлена из цельного куска алюминия, а значит о вибрациях и искажениях звука, дребезжаниях и запирании на высокой громкости можно забыть.

Посадка

В нашей редакции мы придумали для наушников вкладышей отдельную категорию — «саморезы». Почему? Да просто очень много моделей приходится буквально вкручивать в ушную раковину. Только так можно добиться хоть какой-нибудь адекватной посадки в ушном канале.

C E200BT лишний раз не переживаешь, когда нужно снять наушники. Их легко надевать и при этом не нужно прикладывать дополнительных усилий, насилуя уши.

А еще хотелось бы поблагодарить инженеров за использование алюминия. Да, пластик был бы еще легче, но при этом с точки зрения звуковых характеристик чашки из алюминия выигрывают в разы.

Приятные мелочи

Кабель. Скрученный кабель, который не боится спутывания. Как бы я не засовывал Onkyo E200BT в карман и какие бы гордиевые узлы не пытался завязать, они всегда распутывались без каких-либо проблем.

Комплектация. В комплекте с наушниками предусмотрены три пары амбюшур. Несмотря на невысокую стоимость E200BT позиционируются как универсальные вкладыши, поэтому производитель предусмотрел легкую посадку под любой размер ушного канала.

Автономность. Беспроводные вкладыши вовсе не подразумевают неразрывного тандема с зарядным устройством. В Onkyo поняли, что аккумулятор адекватной емкости в чашки наушников не установишь.

Вспоминая случаи с самовозгорающимися AirPods, лишний раз готов поблагодарить инженеров за то, что батарею вынесли в отдельный блок.

Вроде бы и попахивает паранойей, но, честно, отсутствие аккумулятора в непосредственной близости с органом слуха все-таки успокаивает.

Громкость. Высокопроизводительный 8,6-миллиметровый звучит не только качественно, но и громко. Благодаря ему Onkyo E200BT выдают звуковое давление в 107 дБ/мВт — более чем достойный показатель для столь компактной модели.

Общие впечатления

За те несколько дней, что я провел с Onkyo E200BT, наушники оставили исключительно положительные впечатления.

Мне не пришлось привыкать к звуку, не пришлось адаптироваться к органам управления или волноваться за постоянно отваливающееся Bluetooth-соединение (а эти очень грешат недорогие модели).

Есть ли у модели минусы? Возможно, не слишком чувствительный микрофон, который очень требователен к расположению. Ну и слегка слабый бас.

Тем не менее, E200BT можно смело назвать удачным решение для тех, кого интересуют недорогие вкладыши, удешевление производства которых производитель делал уж точно не за счет качества звука.