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Северодвинскому санитару придется работать за украденные у мертвой женщины серьги
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Северодвинскому санитару придется работать за украденные у мертвой женщины серьги 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Северодвинский суд признал северодвинского санитара судмедэкспертизы виновным в краже. Мужчина решил поживиться за счет умершей женщины, которая поступила к нему.
Инцидент произошел в прошлом году. Олег Горяинов снял с тела умершей две золотые серьги стоимостью 15 тысяч рублей. Через 5 дней он отнес их в ломбард. Выгодно продать серьги ему не удалось — в ломбарде их приняли только за 2 950 рублей.
— Сын этой покойной отчетливо помнил, что у мамы были серёжки. Когда тело ему представили на опознание, этих серёжек он не увидел. Написал заявление в полицию, по поискам в ломбардах эти серёжки были установлены. Он заключил с ломбардом договор на свое имя, так его и выявили. Эти серьги впоследствии были опознаны сыном покойной, — рассказали в прокуратуре по Архангельской области
Из отдела судмедэкспертизы Горяинова уволили. Над своим поведением Горяинову придется думать во время обязательных работ, которых суд ему назначил 160 часов.
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