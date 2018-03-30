«Это рейдерский захват»: арендаторам в бизнес-центре возле зоопарка отключили электричество

Арендаторы бизнес-центра «Филитцъ» пожаловались на то, что им незаконно отключили электричество. По их словам, никаких долгов у них нет, но в управляющей компании уверяют обратное.

«Прямо сейчас на наших глазах происходят 90-е. Мы уже 7 лет сидим в ДД «Филитцъ», и с таким адом столкнулись впервые — при отсутствии задолженности по коммунальным услугам приходит сотрудник УК «Филитц» с каким-то чуваком из Энергосбыта и отключает свет, — написал на своей странице в Facebook один из арендаторов Антон Шульц. — У нас серверы, дизайнерские машины, вся работа на инете и данных — это же реклама и издательство. Дозвон в бухгалтерию ничего не даёт — кидают трубки. Менеджер по аренде разводит руками, и говорят — у нас рейдерский захват».

В разговоре с E1.RU екатеринбуржец уверил, что никаких долгов по коммуналке у офиса нет, это сегодня ещё раз проверили в бухгалтерии. Он предположил, что таким образом УК решает свои проблемы с владельцами здания, а арендаторы здесь ни при чём.

Руководство бизнес-центра утверждает, что долги по коммуналке всё-таки есть.

— Мы не отключаем, а только ограничиваем подачу электроэнергии, идёт работа по сбору дебиторской задолженности, — пояснил исполняющий обязанности управляющего бизнес-центром «Филитц» Михаил. — Она касается должников, которые систематически, в течение трех-четырёх месяцев не оплачивают счета. Всего у нас около 160 офисов, порядка 30 из них — систематически не платят. По нашим данным, у офиса, о котором идёт речь, есть задолженность в размере 34 125 рублей.

Кстати, мы подробно рассказывали, за какие долги по коммуналке у вас могут отключить воду, газ или электричество.