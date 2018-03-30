На въезде в Киев появились новые знаки с изображением известных личностей

На въезде в украинскую столицу появились новые более привлекательные въездные знаки со стилизованным изображением исторических личностей. К примеру, на Житомирской трассе въезжающих в Киев гостей будет приветствовать княгиня Ольга. Работы по монтажу конструкции практически завершены, поэтому новый знак будет торжественно открыт в ближайшее время. Ранее на этом месте много лет стояла композиция в виде громадных букв «КИЇВ місто-герой». Она была демонтирована в ноябре прошлого года.