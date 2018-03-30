Московские инженеры презентовали дронов-спасателей

Московские инженеры презентовали новый квадрокоптер, который способен самостоятельно (без управления пультом) доставлять грузы до 3 кг, пишет « Комсомольская правда ».

Новый 5-килограммовый дрон назвали «Пеликаном» — в честь птицы, таскающей в клюве запасы рыбы. Правда, квадрокоптер может утащить не только рыбу, но и все что угодно: пиццу, папку с документами, букет цветов, торт и даже спасательный жилет.

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Именно поэтому уже в этом году несколько «Пеликанов» начнут использовать в столичном управлении МЧС . Дроны будут патрулировать городские водоемы, передавая картинку дежурному спасателю. В случае какого-то происшествия, квадрокоптер сможет сбрасывать в воду спасательные жилеты.

Кроме того, «Пеликану» можно найти применение в охранных службах, которые контролируют большие территории, считают разработчики. В программе дрона можно установить режим, при котором он будет каждые четыре часа взлетать и проходить один и тот же маршрут. То же самое и в сельском хозяйстве. Квадрокоптер может мониторить состояние полей и наличие на них посторонних личностей и машин.

МВД и А вот применение «Пеликана» в качестве курьера пока крайне затруднительно. И инженеры здесь ни при чем. Все дело в том, что в России нет закона, регулирующего применение дронов. Поэтому сейчас каждый запуск нужно согласовывать с ФСБ ФСО . В Москве разрешение нужно получить еще и в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, а в регионах — у местной администрации и центра управления полетами.

«Сейчас главное — устранить дыры в законодательстве и избавить владельцев квадрокоптеров от бюрократии. Ведь они запускают дроны на незначительную высоту, где самолеты никогда не летают», — отметил технический директор проекта Андрей Коригодский.

Кстати, испытания похожего дрона уже проводили в Сыктывкаре . Там целый месяц квадрокоптеры доставляли клиентам пиццу. Тот же эксперимент успешно провели и в Самаре . А в Москве в прошлом году дроны доставляли на специальные пункты сим-карты, где будущие хозяева их забирали.

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