Коренным северянам присудят гранты на поддержку традиционного образа жизни

ЯНАО начался приём заявок для участия в конкурсе на присуждение грантов в сфере сохранения исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера Ямала.

Конкурс проводится по двум номинациям. Гранты присуждаются индивидуально работающим мастерам из числа КМНС, занимающимся художественными промыслами и народными ремёслами коренных малочисленных народов Севера. Размер гранта на одного получателя составляет 200 тыс. рублей. В этой году в номинации предусмотрено не более четырёх грантов.

Гранты также присуждаются малым формам хозяйствования КМНС, занимающимся видами традиционной хозяйственной деятельности. Размер гранта на одного получателя составляет 700 тыс. рублей. В этом году предусмотрено не более пяти таких грантов, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа http://www.dkmns.ru.

Заявки необходимо направлять в департамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО до 28 апреля по адресу: 629008, ЯНАО, Салехард, ул. Гаврюшина, 17. Справки по телефону: (34922) 3-10-16, 2-27-99.

Напомним, в 2017 году индивидуально работающим мастерам из числа коренных малочисленных народов Севера, занимающимся художественными промыслами и народными ремёслами КМНС, присуждено четыре гранта по 200 тыс. рублей каждый. Их обладателями стали Людмила Тайшина из Салехарда с проектом «Дело моей жизни», Луиза Окотэтто из Ямальского района — «Использование народных художественных промыслов ненцев в современных условиях», Егор Наков из Шурышкарского района — «Народное ремесло», Тамара Салиндер из Тазовского района — «Северная мозаика».

Малым формам хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, занимающимся видами традиционной хозяйственной деятельности, присуждено пять грантов по 700 тыс. рублей каждый. Четыре из них получили семейно-родовые общины коренных малочисленных народов Севера из Пуровского и Приуральского районов: «Каневская», «Сядай», «Талота», «Едей Хамба». Обладателем ещё одного гранта стал индивидуальный предприниматель из Приуральского района — Данил Лаптандер.