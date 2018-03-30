В Обручевском районе обратились к истории России

В Институте Пушкина состоялся финал конкурса исследовательских проектов студентов «История России : на перекрестках эпох и традиций».

Участники финала публично представили свои исследовательские проекты в форме презентаций, а компетентное жюри из преподавателей кафедры социально-гуманитарных дисциплин определило победителей. Среди отмеченных работ: проект «Первый гражданин России», проект «Нашествие Батыя и двухвековое иго. Миф, кровавое пятно или солнце русской истории?», проект «Две смуты». Кафедра социально-гуманитарных дисциплин поблагодарила участников и гостей конкурса за проявленный интерес к исследовательской деятельности в области истории и высокий уровень знания исторической проблематики.