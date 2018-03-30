Ещё
В Обручевском районе обратились к истории России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек

В Обручевском районе обратились к истории России 

Обручевский меридиан 21 минуту назад
Фото: Обручевский меридиан
В Институте Пушкина состоялся финал конкурса исследовательских проектов студентов «История России: на перекрестках эпох и традиций».
Участники финала публично представили свои исследовательские проекты в форме презентаций, а компетентное жюри из преподавателей кафедры социально-гуманитарных дисциплин определило победителей. Среди отмеченных работ: проект «Первый гражданин России», проект «Нашествие Батыя и двухвековое иго. Миф, кровавое пятно или солнце русской истории?», проект «Две смуты». Кафедра социально-гуманитарных дисциплин поблагодарила участников и гостей конкурса за проявленный интерес к исследовательской деятельности в области истории и высокий уровень знания исторической проблематики.
Обручевский меридиан: последние новости
Юбиляра поздравили с 90-летием В Обручевском районе наградили врачей Встреча префекта Олега Волкова с жителями Обручевского района состоялась 28 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию463
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ266
Тело Мавроди оказалось никому не нужно71
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом78
Минфин припугнул Великобританию163
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
01:22
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение