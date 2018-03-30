В Воронеже благоустроят и озеленят Комсомольский сквер 

Обновление обойдётся более чем в 3 млн рублей. Управление экологии Воронежа объявило два аукциона на благоустройство и озеленение Комсомольского сквера (улица Кольцовская, 68в). Общая сумма контрактов превысила 3,4 млн рублей, говорится на сайте госзакупок. Деньги на обновление сквера выделят из городского бюджета. Так власти планируют благоустроить спортивную площадку. На ней появятся новое водонепроницаемое покрытие и ограждение, ворота для мини-футбола и гандбола, баскетбольная стойка. На входе в сквер установят арку с вывеской «Сквер „Комсомольский“». Благоустройство займёт около двух месяцев. По завершению работ подрядчик обязуется вывезти излишние материалы и строительный мусор. Победителю второго аукциона — на озеленение сквера — предстоит устроить газоны, сформировать двухрядную живую изгородь, посадить 20 саженцев липы, 20 саженцев клёна и 600 саженцев кизильника. Электронные аукционы по двум тендерам проведут в апреле. Вадим Кстенин анонсировал благоустройство Комсомольского сквера общей площадью 18,1 тыс. кв. м. в январе 2018 года. Его обновление планируют приурочить к 100-летию ВЛКСМ. Комсомольский сквер в январе вошёл в число особо охраняемых территорий (ООПТ) местного значения. Сейчас общее число ООПТ в городе составляет 26. Дарья Крымова
Фото — с сайта управления экологии Воронежа