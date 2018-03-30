Школьные выпускные могут отменить из-за чемпионата мира

Школьные выпускные в городах, которые примут матчи чемпионата мира, могут быть перенесены или отменены вовсе.

«Даты проведения выпускных балов не регламентируются никакими нормами и законами, — приводит «Собеседник» слова руководителя Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктора Панина . — Единого дня проведения вечеров не существует.

По традиции их организуют с 20 по 28 июня, когда учебный год закончен и сданы все экзамены. 22 июня, в День памяти и скорби, выпускные балы не проводят, а 23 и 24 июня — самые востребованные даты. Обычно удобный день назначают совместно школьная администрация и родительский комитет.

В этом году, видимо, будет иначе. Сомневаюсь, что чиновники возьмут на себя смелость отменять выпускные — такого еще не было, но скорее всего сроки перенесут».