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Школьные выпускные могут отменить из-за чемпионата мира
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Школьные выпускные могут отменить из-за чемпионата мира 

Советский спорт 19 минут назад
Школьные выпускные в городах, которые примут матчи чемпионата мира, могут быть перенесены или отменены вовсе.
«Даты проведения выпускных балов не регламентируются никакими нормами и законами, — приводит «Собеседник» слова руководителя Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктора Панина. — Единого дня проведения вечеров не существует.
По традиции их организуют с 20 по 28 июня, когда учебный год закончен и сданы все экзамены. 22 июня, в День памяти и скорби, выпускные балы не проводят, а 23 и 24 июня — самые востребованные даты. Обычно удобный день назначают совместно школьная администрация и родительский комитет.
В этом году, видимо, будет иначе. Сомневаюсь, что чиновники возьмут на себя смелость отменять выпускные — такого еще не было, но скорее всего сроки перенесут».
Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 12 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
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