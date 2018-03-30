В Балаклавской бухте отменят пограничный контроль

Погранслужба ФСБ России подготовила приказ, который отменит пограничный контроль в Балаклавской бухте и в прибрежной зоне между мысами Фиолент и Айя. Проект документа опубликован на официальном сайте ведомства. Об это сегодня сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

— Для создания благоприятных условий для развития туристической инфраструктуры гСевастополя подготовлен проект приказа «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу ФСБ России от 10 июля 2007 г. № 355 „Об определении участков (районов) внутренних вод РФ , в пределах которых устанавливается пограничный режим“. Перечень участков внутренних морских вод РФ, в пределах которых не устанавливается пограничный режим, предлагается дополнить разделом следующего содержания: „Черное море в сторону берега от исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации: мыс Фиолент — мыс Айя“, — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас на Балаклавскую бухту распространяются правила пограничного режима. Чтобы отойти от берега, владельцы базирующихся в бухте судов обязаны уведомлять погранслужбу о цели, времени, месте отхода и возвращения. Правило распространяется и на короткие морские прогулки по бухте, и на популярные туристические маршруты с выходом из нее. Если приказ утвердят, эта мера применяться не будет.

— Передвижения по Балаклавской бухте и выход из нее в пределах линии между мысами Фиолент и Айя пограничным органом контролироваться не будут, — сообщили в пресс-службе. — Вступление изменений в силу значительно упростит деятельность владельцев и капитанов плавсредств, поспособствовует созданию условий для комфортного отдыха жителей и гостей полуострова.