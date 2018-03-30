Ещё
В Балаклавской бухте отменят пограничный контроль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек

В Балаклавской бухте отменят пограничный контроль 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Российская Газета
Погранслужба ФСБ России подготовила приказ, который отменит пограничный контроль в Балаклавской бухте и в прибрежной зоне между мысами Фиолент и Айя. Проект документа опубликован на официальном сайте ведомства. Об это сегодня сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
— Для создания благоприятных условий для развития туристической инфраструктуры гСевастополя подготовлен проект приказа «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу ФСБ России от 10 июля 2007 г. № 355 „Об определении участков (районов) внутренних вод РФ, в пределах которых устанавливается пограничный режим“. Перечень участков внутренних морских вод РФ, в пределах которых не устанавливается пограничный режим, предлагается дополнить разделом следующего содержания: „Черное море в сторону берега от исходной линии, от которой отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации: мыс Фиолент — мыс Айя“, — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что сейчас на Балаклавскую бухту распространяются правила пограничного режима. Чтобы отойти от берега, владельцы базирующихся в бухте судов обязаны уведомлять погранслужбу о цели, времени, месте отхода и возвращения. Правило распространяется и на короткие морские прогулки по бухте, и на популярные туристические маршруты с выходом из нее. Если приказ утвердят, эта мера применяться не будет.
— Передвижения по Балаклавской бухте и выход из нее в пределах линии между мысами Фиолент и Айя пограничным органом контролироваться не будут, — сообщили в пресс-службе. — Вступление изменений в силу значительно упростит деятельность владельцев и капитанов плавсредств, поспособствовует созданию условий для комфортного отдыха жителей и гостей полуострова.
Российская Газета: последние новости
В Кремле нет информации из Лондона по делу Скрипаля В Испании представили самый большой круизный лайнер в мире Югра вошла в десятку счастливых регионов России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию463
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ266
Тело Мавроди оказалось никому не нужно71
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом78
Минфин припугнул Великобританию163
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
01:22
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение