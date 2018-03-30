В Адыгее в одной из колоний возобновил работу швейный цех

В КП-6 УФСИН России по Адыгее возобновил работу швейный цех, который создали в колонии в 2009 году, но его работа была временно приостановлена в связи с реорганизацией исправительной колонии общего режима, которая в июне прошлого года была перепрофилирована в колонию-поселение.

«Учреждение специализируется на выпуске спецодежды для осуждённых и форменного обмундирования для сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также на оказании услуг сторонним организациям по изготовлению швейной продукции», — рассказал начальник УФСИН по Адыгее Александр Просвернин.

На 2018 году уже заключено два внутрисистемных контракта по пошиву постельного белья и одежды для осуждённых, есть договорённость с коммерческими организациями на пошив полипропиленовых мешков и швейных изделий из готового кроя, что позволит дополнительно трудоустроить не менее 70 осуждённых.