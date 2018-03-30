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В Адыгее в одной из колоний возобновил работу швейный цех
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В Адыгее в одной из колоний возобновил работу швейный цех 

АиФ Адыгея 21 минуту назад
В КП-6 УФСИН России по Адыгее возобновил работу швейный цех, который создали в колонии в 2009 году, но его работа была временно приостановлена в связи с реорганизацией исправительной колонии общего режима, которая в июне прошлого года была перепрофилирована в колонию-поселение.
«Учреждение специализируется на выпуске спецодежды для осуждённых и форменного обмундирования для сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также на оказании услуг сторонним организациям по изготовлению швейной продукции», — рассказал начальник УФСИН по Адыгее Александр Просвернин.
На 2018 году уже заключено два внутрисистемных контракта по пошиву постельного белья и одежды для осуждённых, есть договорённость с коммерческими организациями на пошив полипропиленовых мешков и швейных изделий из готового кроя, что позволит дополнительно трудоустроить не менее 70 осуждённых.
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