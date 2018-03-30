Ещё
Аксенов рассказал, что поможет Крыму стать самодостаточным регионом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек

Аксенов рассказал, что поможет Крыму стать самодостаточным регионом 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости. Введение в эксплуатацию в этом году ряда крупных инфраструктурных объектов станет важным этапом на пути превращения Крыма в самодостаточный регион, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Нынешний год во многом определит дальнейшее развитие Крыма. Будут введены в эксплуатацию ключевые объекты новой инфраструктуры, которые уже стали визитными карточками Крыма… Все это придаст мощный импульс социально-экономическому развитию республики, станет важным этапом на пути к нашей стратегической цели — превращению Крыма в самодостаточный регион", — сказал Аксенов на заседании крымского парламента, озвучивая отчет о работе правительства за прошлый год.
К ключевым объекта Аксенов причислил автомобильную часть моста через Керченский пролив, трассу «Таврида», новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Симферополь» и Таврическую электростанцию в Симферопольском районе.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
РИА Новости: последние новости
В Минобороны сообщили, сколько срочников призовут весной Иудеи празднуют Песах Чрезвычайные происшествия на АЭС в мире в 2011-2018 годах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию463
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ265
Тело Мавроди оказалось никому не нужно70
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом76
Минфин припугнул Великобританию163
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
01:22
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение