Аксенов рассказал, что поможет Крыму стать самодостаточным регионом

"Нынешний год во многом определит дальнейшее развитие Крыма. Будут введены в эксплуатацию ключевые объекты новой инфраструктуры, которые уже стали визитными карточками Крыма… Все это придаст мощный импульс социально-экономическому развитию республики, станет важным этапом на пути к нашей стратегической цели — превращению Крыма в самодостаточный регион", — сказал Аксенов на заседании крымского парламента, озвучивая отчет о работе правительства за прошлый год.

К ключевым объекта Аксенов причислил автомобильную часть моста через Керченский пролив, трассу «Таврида», новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Симферополь» и Таврическую электростанцию в Симферопольском районе.