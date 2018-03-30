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Строители завершили бурение опор моста через реку Кроуновка
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Строители завершили бурение опор моста через реку Кроуновка 

АиФ-Владивосток 25 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Как сообщили в предприятии, в настоящий момент продолжается бурение свай под опоры береговой части моста.
«На русловых опорах идет забивка шпунтового ограждения для последующей выемки грунта и устройства ростверка, начала бетонных работ. Из Владивостока привезены балки пролетного строения. Также начались работы по устройству земполотна на подъездах к мосту», — рассказали на предприятии.
Отметим, длина нового мостового перехода с подходами составит 850 метров, самого моста — 121 метр. Мост будет оборудован тротуаром и освещением.
Завершить работы по строительству моста в село Кроуновка Примавтодор должен к декабрю 2018 года.
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