Строители завершили бурение опор моста через реку Кроуновка

Как сообщили в предприятии, в настоящий момент продолжается бурение свай под опоры береговой части моста.

«На русловых опорах идет забивка шпунтового ограждения для последующей выемки грунта и устройства ростверка, начала бетонных работ. Из Владивостока привезены балки пролетного строения. Также начались работы по устройству земполотна на подъездах к мосту», — рассказали на предприятии.

Отметим, длина нового мостового перехода с подходами составит 850 метров, самого моста — 121 метр. Мост будет оборудован тротуаром и освещением.

Завершить работы по строительству моста в село Кроуновка Примавтодор должен к декабрю 2018 года.