Российским дорогам выпишут гарантии на качество 

В России дорожные работы получат гарантийные сроки на качество. Соответствующий приказ подписал министр транспорта России Максим Соколов, в течение 10 дней его направят в Минюст для регистрации, после чего он вступит в законную силу. Документ есть в распоряжении RT.
В нем говорится, что на верхний слой покрытия дороги из асфальтобетона гарантия может составлять от двух до восьми лет в зависимости от интенсивности транспортного потока.
Подрядчики государственных контрактов будут обязаны указывать соответствующие гарантии в письменном виде. Аналогичные меры коснутся дорожных знаков, разметок и искусственных сооружений.
Как рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев, раньше подрядчики могли не указывать гарантийные сроки, условия оставались на усмотрение заказчика.
Народный фронт добивался введения обязательных гарантийных сроков с 2014 года. Этот приказ усилит обязательство подрядчиков контролировать качество дорожных работ и поможет исключить случаи, когда дорожники кладут асфальт и забывают про него, и фактически за дорогами никто дальше не следит
— Александр Васильев.
Добиться изменения качества дорог по всей стране удалось благодаря инициативе общественников.
Ранее сообщалось, что строители начали укладывать асфальт на последних участках Крымского моста. Эти работы завершатся в ближайшие дни. Общая длина дороги составляет 19 километров, 14 из которых уже полностью готовы.