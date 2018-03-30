Российским дорогам выпишут гарантии на качество

России дорожные работы получат гарантийные сроки на качество. Соответствующий приказ подписал министр транспорта России Максим Соколов , в течение 10 дней его направят в Минюст для регистрации, после чего он вступит в законную силу. Документ есть в распоряжении RT.

В нем говорится, что на верхний слой покрытия дороги из асфальтобетона гарантия может составлять от двух до восьми лет в зависимости от интенсивности транспортного потока.

Подрядчики государственных контрактов будут обязаны указывать соответствующие гарантии в письменном виде. Аналогичные меры коснутся дорожных знаков, разметок и искусственных сооружений.

Как рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев , раньше подрядчики могли не указывать гарантийные сроки, условия оставались на усмотрение заказчика.

Народный фронт добивался введения обязательных гарантийных сроков с 2014 года. Этот приказ усилит обязательство подрядчиков контролировать качество дорожных работ и поможет исключить случаи, когда дорожники кладут асфальт и забывают про него, и фактически за дорогами никто дальше не следит

— Александр Васильев.

Добиться изменения качества дорог по всей стране удалось благодаря инициативе общественников.

Ранее сообщалось, что строители начали укладывать асфальт на последних участках Крымского моста. Эти работы завершатся в ближайшие дни. Общая длина дороги составляет 19 километров, 14 из которых уже полностью готовы.