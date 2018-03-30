В 2018 году планируется строительство вертолетных площадок в селе Питляр Шурышкарского района и селе Катравож Приуральского района.
Расходы окружного бюджета составят 15 млн рублей. Об этом директор дирекции транспорта автономного округа Виталий Лагутин сообщил в Новом Уренгое на выездном заседании комитетов ямальского парламента, где обсуждались перспективы развития транспорта в Арктике.
Сейчас регион нуждается в реконструкции 12 действующих и строительстве 7 новых вертолетных площадок в сельских населенных пунктах, — сообщает пресс-служба ямальского парламента. Для дальнейшего развития воздушного транспорта предусмотрена реконструкция и модернизация аэропортовых комплексов в Салехарде, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Красноселькупе. В перечне задач также значатся обновление парка воздушных судов, субсидирование организаций воздушного транспорта, выполняющих пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам.