В Питляре и Катравоже появятся новые вертолётные площадки. Цена вопроса — 15 миллионов

В 2018 году планируется строительство вертолетных площадок в селе Питляр Шурышкарского района и селе Катравож Приуральского района.

Расходы окружного бюджета составят 15 млн рублей. Об этом директор дирекции транспорта автономного округа Виталий Лагутин сообщил в Новом Уренгое на выездном заседании комитетов ямальского парламента, где обсуждались перспективы развития транспорта в Арктике.