«Да вы достали!»: где в Архангельске сегодня не будет воды и тепла

Пока жители Архангельска в социальных сетях вопрошают друг к другу, когда же в городе перестанут отключать все, что можно, коммунальщики не дремлют. Из-за ремонтных работ на сетях ТГК-2 и «Водоканала» в пятницу несколько десятков домов придется посидеть без коммунальных благ. «Да вы достали», — пишут люди в городских пабликах. Ну а что поделать? Публикуем адреса, жителям которых сегодня не повезлол. Для проведения ремонтных работ на сетях ТГК-2 с 9 до 16 часов отключено теплоснабжение на ул. Вологодская, 1/1, 1/2, 5, ул. Смольный Буян, 14, 14/2, ул. Советская, 52, 54, ул. Ярославская, 65, 67, ул. Адмирала Кузнецова, 9, ул. Красных партизан, 35, ул. Ярославская, 55. В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения до 17 часов холодное водоснабжение отключено на ул. Советская, 32, 34, 34/1, 36, ул. Маяковского, 21, 21/1, 25, 27, 29, ул. Красных партизан, 28, ул. 40-летия Великой Победы, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ул. Малиновского, 2, 4/1, ул. Партизанская, 62/1, 64/1, 64/2, 66, 68, ул. Кировская, 6, ул. Стивидорская, 1-6, 8, 16, ул. 2-ой рабочий квартал, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 44, 47, 53, 62, ул. Лочехина, 9, 11, 11/1, 13, ул. Цигломенская, 23 (в/р), 25/1, 33 (в/р), ул. Пустошного, 31, ул. Тимме, 17/2, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21, 21/1, 21/2, ул. Воскресенская, 95/1, ул. Гайдара, 54/1, ул. Смольный Буян, 14, 14/2, наб. Северной Двины, 32, пр. Советских Космонавтов, 35, 37, ул. Выучейского, 30/1, 30/2, 32, ул. Розы Люксембург , 25, о. Краснофлотский. Для проведения ремонтных работ на воздушных сетях с 09 до 17 часов электроснабжение отключается на ул. Старожаровихинская, 1-48.