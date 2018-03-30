50 минут понадобилось персоналу НФС-2 для ликвидации утечки хлора во время учений

Все подразделения, задействованные в учебной тревоге, сработали слаженно и строго по инструкциям. Взаимодействие сотрудников «Самарских коммунальных систем» с МЧС и скорой помощью позволило справиться с опасной ситуацией в минимальные сроки. С момента утечки хлора до отбоя тревоги прошло 50 минут.

Стоит отметить, что персонал СКС в обязательном порядке проходит необходимое обучение работе с опасными веществами, регулярно проводятся внутренние тренировки. Именно это позволило получить такое заключение по итогам проверки Ростехнадзора: «Действия служб и персонала признаны удовлетворительными. Отступления от требований промышленной безопасности не выявлены». Учитывая тот факт, что НФС-2 находится вблизи нового футбольного стадиона, проверка навыков действий в нестандартных ситуациях была очень полезной.