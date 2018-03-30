Из торогового центра «Акварель» в Волгограде эвакуировали всех посетителей

В Советском районе Волгограда ссегодня, 30 марта, около 9:30 в срочном порядке эвакуировали всех сотрудников и посетителей торогового центра «Акварель». По следам кемеровской трагедии в «Зимней вишне» руководство волгоградского ТРЦ проводит сегодня учения.

Большинство людей, оказавшихся на улице возле торгового центра, оказались его сотрудниками.

— В нашем тороговом центре учения — это не редкость, — рассказали V1.ruпродавцы. — Все наги действия давно скоорденированы, поэтому сегодня все прошло без проблем, очень четко и быстро. Конечно, всякий раз охватывает волнение. Когда срабатывает сигнализация, всегда охватывает тревога. Наверное, это нормально и естстенно для каждого человека. Но приходится брать эмоции в кулак и действовать по инструкции. От наших действий зависит безопасность людей.

Несколько молодых людей стоял возле здания торгового центра завернутые в пледы.

— Мы сотрудники батутного парка, — представились юноши. — Каждый сотрудник проинструктирован о том, как должен дейтсвовать. Пледы хранятся у нас при выходе в холодное время года. Покидая торговый центр, мы обязаны взять их собой на тот случай, если они понадобятся посетителям.