Ещё
Из торогового центра «Акварель» в Волгограде эвакуировали всех посетителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек

Из торогового центра «Акварель» в Волгограде эвакуировали всех посетителей 

v1.ru 28 минут назад
Фото: v1.ru
В Советском районе Волгограда ссегодня, 30 марта, около 9:30 в срочном порядке эвакуировали всех сотрудников и посетителей торогового центра «Акварель». По следам кемеровской трагедии в «Зимней вишне» руководство волгоградского ТРЦ проводит сегодня учения.
Большинство людей, оказавшихся на улице возле торгового центра, оказались его сотрудниками.
— В нашем тороговом центре учения — это не редкость, — рассказали V1.ruпродавцы. — Все наги действия давно скоорденированы, поэтому сегодня все прошло без проблем, очень четко и быстро. Конечно, всякий раз охватывает волнение. Когда срабатывает сигнализация, всегда охватывает тревога. Наверное, это нормально и естстенно для каждого человека. Но приходится брать эмоции в кулак и действовать по инструкции. От наших действий зависит безопасность людей.
Несколько молодых людей стоял возле здания торгового центра завернутые в пледы.
— Мы сотрудники батутного парка, — представились юноши. — Каждый сотрудник проинструктирован о том, как должен дейтсвовать. Пледы хранятся у нас при выходе в холодное время года. Покидая торговый центр, мы обязаны взять их собой на тот случай, если они понадобятся посетителям.
Последняя учебная эвакуация проводидась в торговом центре «Акварель» осенью прошлого года. Вчера прокуратура Волгоградской области совместно с сотрудниками испытательно-пожарной лаборатории регионального ГУ МЧС России проверили бывший «Диамант на Трактороном». У инспекторов осталась масса вопросов к руководству. В целом, «Диамант» проверку не прошел.
v1.ru: последние новости
Таинственные знаки окончательно запутали водителей на дороге в центре Волгограда Волгоградский цирк оставили без директора из-за долгов за свет В Кемерово местные жители требуют отставки местных властей: прямой эфир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию463
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ266
Тело Мавроди оказалось никому не нужно71
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом78
Минфин припугнул Великобританию163
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
01:22
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение