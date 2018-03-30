На полигоне «Ядрово» установили временный резервуар для хранения фильтрата

Фильтрат на полигоне Ядрово перекачивают во временный резервуар. Его объем — 5000 кубометров. Расчетный объем жидкости — 3000 кубометров. До установки современной системы очистки, которая будет превращать фильтрат в технологическую воду, он будет храниться в резервуаре.

Временный резервуар установлен для перекачки фильтрата из водоема, где он мог попадать в почву.

Сегодня ООО «Ядрово» проанализирует предложения разных компаний по созданию комплекса переработки фильтрата в техническую воду.

Примерные сроки изготовления оборудования и его поставки — четыре месяца, стоимость — около 100 млн рублей.

До создания комплекса по переработке фильтрат будет храниться во временном резервуаре.