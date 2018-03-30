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На полигоне «Ядрово» установили временный резервуар для хранения фильтрата
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На полигоне «Ядрово» установили временный резервуар для хранения фильтрата 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
Фильтрат на полигоне Ядрово перекачивают во временный резервуар. Его объем — 5000 кубометров. Расчетный объем жидкости — 3000 кубометров. До установки современной системы очистки, которая будет превращать фильтрат в технологическую воду, он будет храниться в резервуаре.
Временный резервуар установлен для перекачки фильтрата из водоема, где он мог попадать в почву.
Сегодня ООО «Ядрово» проанализирует предложения разных компаний по созданию комплекса переработки фильтрата в техническую воду.
Примерные сроки изготовления оборудования и его поставки — четыре месяца, стоимость — около 100 млн рублей.
До создания комплекса по переработке фильтрат будет храниться во временном резервуаре.
Напомним, в связи с выбросом сероводорода на мусорном полигоне «Ядрово» жители Волоколамска начали получать респираторы и маски. Первая партия уже роздана. Местные власти готовятся закупить еще одну. Школьники пока что респираторов не получали.
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