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Парк со скульптурами зверей из Карелии появится в новом ЖК на Юго-Западе Москвы
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Парк со скульптурами зверей из Карелии появится в новом ЖК на Юго-Западе Москвы 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
Детский городок, места для больших праздников, а также скульптуры животных со специальной поверхностью, имитирующей прикосновения к настоящему медведю или лосю, создадут на территории площадью 2,56 га.
Жилой комплекс расположен в 6 км от МКАД рядом с Бутовским лесопарком и Черневскими прудами.
Здесь началось благоустройство территории нового жилого комплекса, концепцию которого составила природа Карелии. В новом жилом комплексе планируется создать панда-парк и детский город с игрушечными дорогами и домами. В качестве арт-объекта выступит небольшой парк скульптур, несущий развивающую функцию. Таким образом, дети смогут не только познакомиться с животными севера, но и развить сенсорику, прикасаясь к поверхности скульптур, ведь их поверхность будет напоминать прикосновение к настоящему медведю или лосю.
Фото взято: http://новаяплощадка.рф/uploads/news/1474277065.jpg
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