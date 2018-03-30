Перед выборами бюджетникам подняли зарплаты. Надолго ли?

Sobesednik.ru выяснил у экспертов, откуда власти взяли деньги на повышение зарплат бюджетникам перед выборами.

Министр труда Максим Топилин доложил: в первые месяцы 2018-го зарплата в стране выросла сразу на 10%. Незадолго до выборов преподаватели действительно рассказывали, что им на карточку поступали суммы, пятикратно превосходящие привычную з/п. Откуда деньги?

— В Москве прибавку точно получили сотрудники МГУ РАН . Власти в авральном режиме делают прибавку тем, кому за предыдущие годы недодали денег, чтобы успеть отчитаться о выполнении майских указов. Начало 2018-го — крайний срок для их выполнения.

— Трудно избавиться от впечатления, что это предвыборная акция. Речь ведь, судя по всему, идет о надбавках, а не об окладах. Когда повышают нетвердую часть дохода, то всегда остается возможность ее снизить или отменить. И это наводит на размышления. Конечно, с одной стороны, хорошо, что дают, а не отбирают. Другое дело — как дальше пойдет.

Евгений Бунимович , педагог, уполномоченный по правам ребенка в Москве:

— Зарплаты учителей росли — причем в течение всех 6 лет, а не только сейчас. В том числе и за счет сокращения числа психологов, соцработников и т.д. Надо понимать: когда мы говорим о зарплатах в образовании, всегда есть некоторое лукавство. Считают, сколько учитель получает в месяц, а не его чистую ставку — 18 часов. Но все учителя, насколько мне известно, работают на 1,5 или 2 ставки. Идет выматывание. Но это приветствуется, поскольку дает такие хорошие показатели по оплате.

— В Астраханской области , например, работники детской школы искусств неожиданно для себя получили по 160 тыс. руб., полностью их ошеломившие. Учитывая, что это было сделано под выборы, возникает опасение: будет ли это продолжаться? В январе правительство страны одобрило выделение 14,5 млрд руб. на эти цели. Много это или мало? Фонд оплаты труда в госсекторе составляет порядка 7 трлн…

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Материал вышел в издании «Собеседник» №12-2018 под заголовком «Надолго ли озолотили бюджетников?».