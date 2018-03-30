«Технологический прогресс придет так быстро, что люди почти моментально окажутся на улицах»

Давайте сначала поговорим о технологиях на финансовом рынке. Какие основные тренды вы можете выделить? Какие прогнозы?

Безусловно, это искусственный интеллект и робоэдвайзинг. Ими сейчас все болеют, но я бы все-таки смотрел еще дальше. Ведь то, что сейчас действительно в тренде, — это получение образование в финтех-сфере, обучение программированию. Что нас ждет дальше? Мир, очевидно, разделится на технологическую элиту и на тех, кто не приносит пользу экономике. И эту проблему международное технологическое и научное сообщество обозначает как проблему безусловного дохода.

Давайте попробуем представить будущее так, как будто революция 4.0 находится в своей завершающей стадии. Итак, безусловный доход для жителей страны — необходимый атрибут жизни в мире, где часть специальностей вытеснили роботы, искусственный интеллект, беспилотные машины, поезда, самолеты.

Я хочу сказать, что технологический прогресс придет так быстро, что люди почти моментально окажутся на улицах и не все поймут, что изменения случились. Не все успеют адаптироваться — сменить область деятельности или место работы.

Совершенно очевидно, на мой взгляд, что автоматизация изменит экономику, но технологический прогресс всегда ее меняет, еще со времен промышленной революции. И выделить бывшим работникам постоянный безусловный доход — худший способ помочь им адаптироваться к новым условиям.

Ассоциация была основана в 2016 году. Как вы можете оценить работу за этот период? Довольны ли результатами?

Наша основная задача — реализация инфраструктурных проектов с использованием финансовых технологий совместно с участниками рынка. Поэтому результаты за год достаточно впечатляющие. Например, «Мастерчейн» стал единой сертифицированной блокчейн-платформой для финансового рынка. Мы используем криптографию по ГОСТ, что позволяет легально обмениваться цифровыми документами. Инфраструктуру платформы поддерживают крупнейшие российские банки, то есть, по сути, сеть «Мастерчейн» становится единой доверенной средой межбанковского взаимодействия.

В этом месяце выпустили возможность обмена конфиденциальными сообщениями для участников финансового рынка. Сейчас основными целями разработки являются увеличение производительности платформы и реализация прикладных банковских кейсов — учет электронных закладных, цифровые банковские гарантии и цифровые аккредитивы.

Что касается открытия платформы. Во-первых, для участников Ассоциации рабочая сеть «Мастерчейн» была запущена в сентябре 2017 года. Во-вторых, уже сейчас внешние компании-разработчики подключаются к ней по лицензионному соглашению. И, в-третьих, открытие платформы запланировано на июнь 2018 года. Мы ожидаем, что в скором времени будут появляться новые финтех-решения на базе «Мастерчейн», которые будут созданы не в рамках Ассоциации.

В прошлом году мы также утвердили концепцию СБП Система быстрых платежей, а в этом году банки-участники уже начали подключение к прототипу.

С какими сложностями вы столкнулись за прошедший год в своей работе?

Пожалуй, самым трудным для нас оказался поиск консенсуса интересов между членами Ассоциации. Несмотря на то, что все мы движемся к одной цели, у каждого свое представление этого пути, исходя из своих возможностей, взглядов и технологических особенностей.

Чтобы достичь результатов в короткие сроки и не потерять в качестве, все должны двигаться в одном направлении и, если можно так сказать, на площадке АФТ не думать о конкуренции. АФТ создавалась как экспериментальная площадка, и для нас всех важно, чтобы она такой и оставалась.

Какие направления работы сейчас наиболее приоритетны для ассоциации? Почему?

У нас все направления приоритетные, мы не выделяем те или иные проекты. Что-то идет быстрее, что-то медленнее. Сейчас активная стадия пилотирования кейсов на «Мастерчейн» и подключение к прототипу СБП, в следующем году это будет Open API.

Все зависит от технологического процесса. Также мы постоянно ведем аналитическо-исследовательскую деятельность и смотрим, какие еще необходимы направления в Ассоциации, которые позволят развивать рынок финансовых технологий в проактивном режиме.

Как вы можете оценить уровень развития технологий на российском финансовом рынке? И насколько большой у нас отрыв в этом сегменте от западных коллег?

Два акцента можно расставить. Первое: технологически в финансовом секторе Россия не отстает от наших международных партнеров. Но есть и сложности, и в основном это вопрос географии. Страна большая, и технологическая трансформация — это не всегда мгновенно.

В чем мы действительно сейчас проигрываем — это в образовании и в экосистеме для развития стартапов.

Что нужно предпринять, чтобы этот разрыв преодолеть? Что может предложить ваша ассоциация?

Не вижу сильного гэпа именно в технологической части. АФТ дает возможность всем участникам рынка еще быстрее двигаться в направлении развития и внедрения технологий. Мы создаем не только условия для апробации, реализации и снятия правовых барьеров, но и собственные решения совместно с банками ассоциации.

Что действительно нужно сделать, так это улучшать среду и условия для возникновения новых проектов и стартапов не только в области финтеха, но и в целом самой сущности «tech». Развивать венчурное инвестирование и альтернативные виды финансирования, а также площадки, на которых финтех-проекты могли развиваться и функционировать.

Недавно вы открыли новое направление «Исследование технологии больших данных и искусственного интеллекта и областей их применения на финансовом рынке». Можете рассказать подробнее об этом? Какие задачи вы себе ставите?

С развитием технологий большие данные и ИИ стали важным аспектом в построении внутренних процессов компаний. Они позволяют сокращать издержки, создавать новые, более технологически сложные продукты.

Что касается нашего направления, то мы ставим перед собой две основные цели — это создание условий становления цифровой экономики за счет развития сквозных цифровых платформ и цифровых технологий и создание центра компетенции по сквозным цифровым технологиям в области больших данных и искусственного интеллекта.

Для их достижения необходимо снять основные правовые барьеры в части работы с БД и ИИ. Тут хочу отметить, что с марта этого года мы под АФТ объединили все рабочие группы по нормативно-правовому регулированию в области больших данных. Сейчас в них идет активная работа по формированию единых законодательных инициатив. Я полагаю, что уже в третьем квартале будут внесены на рассмотрение в Госдуму соответствующие поправки, которые будут регулировать деятельность, связанную с обработкой, хранением и использованием таких данных. Важно понимать, что мы хотим не регулирование технологии, а только работу с ней, так как в этом вопросе речь идет о «чувствительных данных», которые могут повлиять на жизнь обычных граждан.

Также нам необходимо создать цифровую платформу с продуктами больших данных и искусственного интеллекта с целью оптимизации затрат и сокращения time-to-market участников отрасли.

По итогу мы планируем, что будут сформированы правовые принципы сбора, обработки и хранения БД, а также разработаны национальные стандарты информационной безопасности для БД и ИИ.

После того как будет реализован комплекс задач по этому направлению, мы сможем увидеть рост проникновения решений, основанных на БД и ИИ. Это в свою очередь позволит не только гигантам финансового рынка создавать новые услуги и продукты, но и небольшим стартапам и проектам реализовать свои идеи, возможно, даже те, которые сейчас кажутся безумными.

Банки-участники Ассоциации тестируют прототип Системы быстрых платежей (СБП). Есть ли уже промежуточные итоги? Каковы они?

Да, тестирование прототипа СБП уже идет и список участников постоянно расширяется. Тестирование проходит успешно, и это заслуга всех участников и сотрудников направления «Развитие розничного платежного пространства». Но пока я не могу раскрыть всех подробностей, давайте дождемся официальной пресс-конференции, которая состоится по итогам тестирования в конце апреля.

Платформа дорабатываться однозначно будет, поскольку сейчас идет тестирование технологического стека, и предстоит проделать еще очень много работы. Но если будет создана стабильная и масштабируемая платформа в техническом плане, а она будет, то остальное уже дело техники.

Ожидаете ли вы вступления в ассоциацию новых компаний в этом году? Известно ли их количество?

В первую очередь мы даем нашим членам возможность сообща решать верхнеуровневые задачи, связанные с внедрением инновационных технологических решений, и создавать общую экосистему, в которой в дальнейшем будут работать все участники финансового рынка. Я бы назвал участие в АФТ одним из конкурентных преимуществ.

Тут нужно понимать, что насколько бы тот или иной банк не был технологически продвинут, если нет единой инфраструктуры для применения финтех-решений, это является тупиковым развитием. От этого будут страдать как и непосредственно участники рынка, так и конечные потребители.

У многих банков есть идеи и решения, применить которые самостоятельно они не могут по тем или иным причинам. Мы же предлагаем совместными усилиями выводить их на рынок, при этом снимая правовые и технологические барьеры.

Вы объявили о старте проекта «Цифровой профиль». Какие компании будут в нем участвовать? Какие цели преследует проект?

В рамках этого направления мы планируем подготовить предложения в области управления цифровой идентичностью в целях развития рынка финансовых услуг при соблюдении требований информационной и общественной безопасности. Хотим разработать системы обмена идентификационными данными и менеджмента цифровой идентичности, а также улучшить процессы в рамках электронного взаимодействия для получения участниками финансового рынка информации из государственных ресурсов.

В итоге мы планируем разработать прототип системы цифрового профиля и провести тестирование. После успешного пилотирования будут подготовлена необходимая документация для инициации разработки промышленной системы. Но перед этим нам еще предстоит определить клиентские сценарии и бизнес-требования.

Расскажите о планах ассоциации на будущий год. Каких показателей и целей вы намерены достичь?

Время покажет. Мы будем работать в той же скорости, а о результатах пусть судит рынок.

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