Видео из-под плинтуса и колбаса в подарок. Югорская полиция составила топ «нелепых» преступлений

В пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре в преддверии международного Дня смеха, 1 апреля, рассказали о самых курьезных преступлениях, раскрытых сотрудниками югорской полиции.

Колбаса в подарок

Один из таких случаев произошел в Урае . Из магазина мясных продуктов пропала кукла колбасы. Стражи порядка выяснили, что кражу совершил тот же мужчина, что, приобретая билет на поезд, в соседнем помещении похитил рекламный костюм. Такой необычный подарок он преподнес своему трехлетнему ребенку. Имущество было возращено законным владельцам.

Зубной протез как улика

В Сургутском районе полицейские задержали вора-неудачника, который похитил из дачного домика мотокультиватор, бензопилу и ящик с инструментами, но обронил на полу зубной протез. Служебно-розыскная собака взяла след и через несколько метров привела полицейских к справке об освобождении из мест лишения свободы, которую горе-воришка также потерял, убегая с места происшествия. Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Угонщики-неудачники

Совсем недавно в Нягани молодые люди попытались украсть автомобиль «Ока», очистили его от снега, но завести не смогли. Сначала угонщики-неудачники решили толкать отечественную легковушку, но через полкилометра устали и бросили ее. О том что, в «Оке» отсутствовал аккумулятор, парни узнали от сотрудников полиции и были крайне удивлены.

Ценитель прекрасного

Еще один житель Нягани повершил кражу цветов из подъезда. В полицию обратились жильцы, сообщившие, что растения кто-то похитил. «Дерзкое» преступление попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек выбирает понравившиеся ему цветы, а затем прихватывает с собой подушку из детской коляски и банку краски. Как позже воришка пояснил стражам порядка, он хотел сделать приятное своим родным.

Дверь для «Лады»

Житель Советского района был задержан сотрудниками, после того, как похитил двери у отечественного автомобиля. Детали понадобились ему, чтобы починить свою «Ладу». В одном из дворов он нашел подходящее авто, отбуксировал его, и просто снял подходившие двери.

Видео из-под плинтуса

Жители Радужного попросили полицейских помочь им выяснить, что снимают на видеокамеру их соседи. Как выяснилось, технику они опускают к ним на шнурках и осуществляют съемку из-под плинтуса.

Фото: УМВД России по ХМАО — Югре