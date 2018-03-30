Югра вошла в десятку счастливых регионов России

В традиционном рейтинге регионов России по качеству жизни, уже в шестой раз составленному агентством «РИА Рейтинг», половина субъектов УрФО по итогам прошлого года ухудшила свои позиции: в первой десятке только Югра , и та переместилась с 8-го на 9 место, Тюменская область скатилась с 10-й на 13 позицию, Челябинская — с 19 на 21. Зато Свердловская и Курганская области подросли на один пункт— соответственно с 12-го на 11 место и с 78 на 77. И сразу на 8 «ступенек» поднялся Ямал — с 24 на 16 место.

В арктическом регионе повышением качества жизни занимаются давно и планомерно как власти, так и добывающие компании — нынче одной романтикой людей на Север уже не заманишь. Деньги на это есть, но и наследство досталось тяжелое: даже в Салехарде до сих пор немало народу живет в деревянных бараках с удобствами на улице, что же говорить о тундровиках. При этом только на проект «Формирование комфортной городской среды» в ЯНАО в этом году выделили два миллиарда рублей, не взяв ни копейки из федерального бюджета.

В других регионах УрФО цифры меньше, скажем, в Зауралье всего 3,4 миллиона. Однако именно этот проект показал: важны не только суммы, но и активность жителей. Цель — подтолкнуть муниципалитеты самостоятельно благоустраивать территории, а граждан — содействовать и контролировать процесс. Для этого используется простой механизм: объекты городской среды, которые предполагается создать или обновить, выбирают сами жители. Шансов получить финансирование больше у тех, кто активно продвигал свои идеи.

Голосование за проекты благоустройства общегородских пространств, прошедшее 18 марта параллельно с выборами президента страны, показало, что многим небезразлично, в каком городе или поселке жить им и их детям. Гражданская инициатива пока недостаточно развита, но там, где власти находят возможность ее поддержать и подпитать, результаты видны. Внушает оптимизм и желание самих жителей менять жизнь вокруг. Например, администрация Орджоникидзевского района Екатеринбурга выпустила брошюрку «Обустрой свой двор»: это пошаговая инструкция для горожан, готовых самостоятельно взяться за облагораживание дворового пространства. Таких в промышленном районе нашлось немало. А если к информационной и оргподдержке прилагается еще и бюджетное софинансирование, инициативы непременно оказываются успешными. В 2017 году в рамках проекта «ЖКХ и городская среда» в Свердловской области провели комплексное благоустройство 99 дворовых и 34 общественных территорий, в Курганской — 134 и 41 соответственно.