«Водоканал» предупреждает: петрозаводчан вновь пытаются обмануть

Жителей карельской столицы неизвестные лица призывают проверить индивидуальные приборы учета. В почтовых ящиках горожан вновь стали появляться фальшивые «повторные извещения» о предварительной записи на метрологическую поверку водосчетчиков, сообщает пресс-служба « РКС Петрозаводск ». Под извещением подписалась некая «Единая городская служба по учету водоснабжения»». С помощью этих псевдоизвещений петрозаводчан пытаются ввести в заблуждение и навязать свою услугу.

Напоминаем, проводить поверку водосчетчиков могут только работники АО «ПКС — Водоканал» совместно с представителями Службы стандартизации. Если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу поверки приборов учета воды, обязательно звоните в Центр Единого Обслуживания по телефону 56-04-31. Здесь вы можете уточнить любую информацию по этому вопросу! Уважаемые петрозаводчане! Будьте бдительны! Напоминаем вам, что о приближающемся сроке поверки счетчика вас может уведомить в квитанциях только КРЦ,