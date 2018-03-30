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«Водоканал» предупреждает: петрозаводчан вновь пытаются обмануть
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«Водоканал» предупреждает: петрозаводчан вновь пытаются обмануть 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Жителей карельской столицы неизвестные лица призывают проверить индивидуальные приборы учета. В почтовых ящиках горожан вновь стали появляться фальшивые «повторные извещения» о предварительной записи на метрологическую поверку водосчетчиков, сообщает пресс-служба «РКС Петрозаводск». Под извещением подписалась некая «Единая городская служба по учету водоснабжения»». С помощью этих псевдоизвещений петрозаводчан пытаются ввести в заблуждение и навязать свою услугу.
Напоминаем, проводить поверку водосчетчиков могут только работники АО «ПКС — Водоканал» совместно с представителями Службы стандартизации. Если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу поверки приборов учета воды, обязательно звоните в Центр Единого Обслуживания по телефону 56-04-31. Здесь вы можете уточнить любую информацию по этому вопросу! Уважаемые петрозаводчане! Будьте бдительны! Напоминаем вам, что о приближающемся сроке поверки счетчика вас может уведомить в квитанциях только КРЦ,
— говорится в сообщение. По материалам: ptzgovorit.ru
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