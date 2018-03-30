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Фермеры Уссурийска смогут получить землю под строительство павильонов
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Фермеры Уссурийска смогут получить землю под строительство павильонов 

АиФ-Владивосток 30 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Об этом заявил врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с предпринимателями во время рабочей поездки в муниципалитет в четверг, 29 марта.
Председатель Дальневосточной экологической комиссии Николай Голик затронул вопрос распределения в городе земельных участков под строительство нестационарных торговых объектов.
«Такие участки должны предоставляться на общественных слушаниях настоящим товаропроизводителям, которые готовы продавать свою продукцию с минимальными торговыми надбавками», — сказал он.
Глава региона поручил главе Уссурийска Евгению Коржу провести открытый конкурс по распределению участков под строительство.
«Для местных фермеров должны быть созданы одинаковые условия для установки специальных павильонов. Проводите открытые конкурсы, аукционы по предоставлению участков в городе, заключайте с фермерами договоры», — обозначил врио Губернатора.
Андрей Тарасенко добавил, что поддержка местных производителей — залог того, что приморцы смогут покупать продукты хорошего качества по доступной цене.
«В магазинах должно быть свежее яйцо уссурийской птицефабрики, а не завозное. У вас очень вкусный хлеб хорошего качества. Я хожу на продовольственные ярмарки и вижу, каким большим спросом он пользуется у населения», — отметил глава Приморья.
Кроме того, на встрече также были озвучены вопросы газогенерации, энерготарифов, экспорта сельхозпродукции в страны АТР.
Позже на встрече с депутатским корпусом врио Губернатора обсудил перспективы дальнейшего развития городского округа. Подводя итоги рабочей поездки в Уссурийск и посещения нескольких крупных предприятий, Андрей Тарасенко подчеркнул, что совершенствование законодательства в сфере предпринимательства будет продолжено.
«Мы стараемся вникать во все проблемные вопросы, с которыми сталкивается бизнес. Будем помогать, инициировать поправки в действующие законы, если потребуется», — подчеркнул глава региона.
Парламентарии отметили, что в Уссурийске немало горожан, заслуживающих поощрения за профессиональные достижения, и попросили врио Губернатора отметить этих людей.
Андрей Тарасенко напомнил, что в 2018 году Приморье празднует 80-летний юбилей и в честь праздника по его поручению во всех муниципалитетах будут награждены приморцы, которые внесли большой вклад в развитие региона.
«Людей ценить нужно и благодарить их за труд, за любовь к краю. Подготовьте списки самых активных и достойных награды горожан. Весь год у нас будут проводиться мероприятия к 80-летию, в том числе и в Уссурийске. На одном из них вручим награды», — отметил врио Губернатора.
На вопрос депутатов о развитии хоккейного спорта, Андрей Тарасенко подчеркнул, что строительство уже второй ледовой арены в Уссурийске начнется в этом году за счет средств краевого бюджета.
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