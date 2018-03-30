Пасхальные ярмарки-2018 начинают работать в Новосибирске: адреса

Ярмарки будут организованы при поддержке министерства промышленности , торговли и развития предпринимательства и министерства сельского хозяйства региона.

К участию приглашены сельскохозяйственные товаропроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства Новосибирской области

Ярмарки пройдут в Новосибирске

— с 30 по 31 марта и с 4 по 6 апреля на улице Челюскинцев, 21 — продовольственная ярмарка «Пасхальная»;

— 31 марта на площади Карла Маркса , 1 — общегородская продовольственная ярмарка;

— со 2 по 6 апреля на проспекте Дзержинского, 34/1 — универсальная ярмарка «Пасхальная»;

— 6 апреля на улице Троллейная, 130а — районная продовольственная ярмарка;

— 7 апреля на улице Гусинобродское шоссе, 20 — общегородская продовольственная ярмарка;

— 7 апреля на улице Челюскинцев, 21 — районная продовольственная ярмарка;

— 7 апреля на улице Свечникова, 4 — районная продовольственная ярмарка.