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Пасхальные ярмарки-2018 начинают работать в Новосибирске: адреса
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Пасхальные ярмарки-2018 начинают работать в Новосибирске: адреса 

Все новости Новосибирской области 45 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Ярмарки будут организованы при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства и министерства сельского хозяйства региона.
К участию приглашены сельскохозяйственные товаропроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства Новосибирской области.
Ярмарки пройдут в Новосибирске:
— с 30 по 31 марта и с 4 по 6 апреля на улице Челюскинцев, 21 — продовольственная ярмарка «Пасхальная»;
— 31 марта на площади Карла Маркса, 1 — общегородская продовольственная ярмарка;
— со 2 по 6 апреля на проспекте Дзержинского, 34/1 — универсальная ярмарка «Пасхальная»;
— 6 апреля на улице Троллейная, 130а — районная продовольственная ярмарка;
— 7 апреля на улице Гусинобродское шоссе, 20 — общегородская продовольственная ярмарка;
— 7 апреля на улице Челюскинцев, 21 — районная продовольственная ярмарка;
— 7 апреля на улице Свечникова, 4 — районная продовольственная ярмарка.
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