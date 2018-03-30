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Боеприпасы времен ВОВ нашли в Ростове-на-Дону и Батайске
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Боеприпасы времен ВОВ нашли в Ростове-на-Дону и Батайске 

АиФ Ростов 45 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружены в Ростове-на-Дону и Батайске.
Как сообщает пресс-служба областного департамента по ЧС, 29 марта к спасателям поступила информация об обнаружении снаряда на бульваре Комарова в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону.
Об опасной находке проинформирован райвоенкомат по Ворошиловскому и Октябрьскому районам. Подана заявка на обезвреживание боеприпаса
В тот же день еще один снаряд нашли на Самарском шоссе в Батайске. На место обнаружения вызвана группа саперов.
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