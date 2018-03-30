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Конкурс Мистер и Мисс школа-2018 пройдет в ГБОУ Школа 2073
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Конкурс Мистер и Мисс школа-2018 пройдет в ГБОУ Школа 2073 

Администрация поселения Вороновское 44 минуты назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
3 апреля все желающие приглашаются посетить конкурс «Мистер и Мисс школа-2018» и поддержать свою пару участников.
От каждого школьного отделения образовательного комплекса приглашаются три пары учеников 7-10 классов. Мероприятие будет состоять из нескольких конкурсов, рассказали на официальной странице конкурса в социальных сетях.
В первом конкурсе «Визитная карточка» ребята покажут заранее подготовленный материал о себе в виде видеоролика или презентации. Во втором участникам предстоит продемонстрировать свою смекалку, отвечая на вопросы, а в третьем — свой артистический талант. Четвертым заданием станет дефиле в вечернем платье и смокинге, а в пятый — общий творческий номер.
Мероприятие пройдет 3 апреля 2018 года в 16:00 в Доме Культуры «Юбилейный» (п. Роговское).
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