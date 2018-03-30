Живодеры расставили капканы в Павловском парке

В Павловском парке неизвестные живодеры расставили капканы на животных, передает пресс-служба Государственного музея-заповедника.

На этой неделе в железную ловушку попали уже две собаки. Животные получили травмы.

Администрация ГМЗ «Павловск» просит родителей с детьми и владельцев собак быть внимательными и осторожными на тропинках парка в удаленных местах.

«Сотрудники музея-заповедника «Павловск» и частного охранного предприятия принимают все усилия для нахождения лиц, причастных к осуществлению этих противоправных действий», — говорится в официальном заявлении руководства парка.