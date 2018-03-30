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«Коррупционный вал»: Счетная палата Югры обнаружила миллионные нарушения в бюджете округа
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«Коррупционный вал»: Счетная палата Югры обнаружила миллионные нарушения в бюджете округа 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Счетная палата Югры выявила нецелевое использование более чем семи млн рублей и неэффективное использование одного млн рублей. Нарушения были обнаружены при использовании бюджетных средств.
Депутата фракции ЛДПР в Думе Югры Андрея Миляева возмутил данные отсчета. По его словам, в прокурору автономного округа направлено 14 материалов, содержащих информацию о 35 фактах отдельных коррупционных правонурашений.
«А ведь преступления были совершены в области: строительства, водоочистки — в важнейших для людей отраслях. Сам президент страны в послании поставил акцент именно на эти отрасли. Ситуации в департаментах и фондах в отношении сотрудников, против которых возбуждаются уголовные дела не разовые — за последние несколько лет таких дел сотни. Явно это вызывает тревогу. Все говорит о том, что чиновники превратили департаменты и фонды в коррупционную индустрию. Работа, конечно впечатляет, но результаты ее размываются, поскольку кадровых изменений никто не видит», — заявил Миляев.
Он подчеркнул необходимость разработать меры, которые могут остановить «этот коррупционный вал». По его мнению, борьба требует комплексного подхода правоохранительных органов, экспертных учреждений, общественности. Нужно выработать эффективные меры, чтобы заранее определить возможность коррупционных проявлений в работе органов исполнительной власти, считает Миляев.
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