«Коррупционный вал»: Счетная палата Югры обнаружила миллионные нарушения в бюджете округа

Счетная палата Югры выявила нецелевое использование более чем семи млн рублей и неэффективное использование одного млн рублей. Нарушения были обнаружены при использовании бюджетных средств.

Депутата фракции ЛДПР Думе Югры Андрея Миляева возмутил данные отсчета. По его словам, в прокурору автономного округа направлено 14 материалов, содержащих информацию о 35 фактах отдельных коррупционных правонурашений.

«А ведь преступления были совершены в области: строительства, водоочистки — в важнейших для людей отраслях. Сам президент страны в послании поставил акцент именно на эти отрасли. Ситуации в департаментах и фондах в отношении сотрудников, против которых возбуждаются уголовные дела не разовые — за последние несколько лет таких дел сотни. Явно это вызывает тревогу. Все говорит о том, что чиновники превратили департаменты и фонды в коррупционную индустрию. Работа, конечно впечатляет, но результаты ее размываются, поскольку кадровых изменений никто не видит», — заявил Миляев.