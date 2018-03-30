В гости к ребятам из ЮЗАО приехали китайские школьники

Школа № 1507 столичного Юго-Запада реализует проект международного сотрудничества «Диалог Культур» с 2014 года. За это время были осуществлены обмены школьными группами с Данией и уже дважды — с Харбинской школой № 6. А недавно школа № 1507 снова приняла делегацию школьников из Харбина

Для гостей были организованы интерактивные мастер-классы и уроки, а также ознакомительные виртуальные экскурсии в мир Московских ремесел с плясками и раскрашиванием разделочных досок под гжель. Также китайские и российские школьники приняли участие в совместном концерте художественной самодеятельности, который завершился исполнением песен «Катюша» и «Подмосковные вечера» на китайском и русском языках.

Во второй день юных граждан Китая ждала обзорная экскурсия по столице с осмотром Храма Христа Спасителя, Поклонной Горы, Красной площади и других городских достопримечательностей. А третий день пребывания харбинских школьников в Москве традиционно стал «родительским днем» — программу развлечений для гостей предлагали и реализовывали принимающие семьи. Так, ребята из китайской делегации посетили Кремль и Оружейную Палату, Третьяковскую галерею, Измайловский Кремль и красивейшие станции Московского метро, а также цирк на проспекте Вернадского и многие другие интересные места. А уже перед отъездом китайские школьники вместе с московскими друзьями побывали на Арбате — оказывается, в Харбине тоже есть улица с таким же названием, которая выходит на набережную реки Сунгари.

Во время визита китайской делегации в школу № 1507 было также решено, что в августе этого года москвичи посетят с ответным визитом город Харбин.