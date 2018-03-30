Ещё
В гости к ребятам из ЮЗАО приехали китайские школьники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В гости к ребятам из ЮЗАО приехали китайские школьники 

Твоя Газета 50 минут назад
Фото: Твоя Газета
Школа № 1507 столичного Юго-Запада реализует проект международного сотрудничества «Диалог Культур» с 2014 года. За это время были осуществлены обмены школьными группами с Данией и уже дважды — с Харбинской школой № 6. А недавно школа № 1507 снова приняла делегацию школьников из Харбина.
Для гостей были организованы интерактивные мастер-классы и уроки, а также ознакомительные виртуальные экскурсии в мир Московских ремесел с плясками и раскрашиванием разделочных досок под гжель. Также китайские и российские школьники приняли участие в совместном концерте художественной самодеятельности, который завершился исполнением песен «Катюша» и «Подмосковные вечера» на китайском и русском языках.
Во второй день юных граждан Китая ждала обзорная экскурсия по столице с осмотром Храма Христа Спасителя, Поклонной Горы, Красной площади и других городских достопримечательностей. А третий день пребывания харбинских школьников в Москве традиционно стал «родительским днем» — программу развлечений для гостей предлагали и реализовывали принимающие семьи. Так, ребята из китайской делегации посетили Кремль и Оружейную Палату, Третьяковскую галерею, Измайловский Кремль и красивейшие станции Московского метро, а также цирк на проспекте Вернадского и многие другие интересные места. А уже перед отъездом китайские школьники вместе с московскими друзьями побывали на Арбате — оказывается, в Харбине тоже есть улица с таким же названием, которая выходит на набережную реки Сунгари.
Во время визита китайской делегации в школу № 1507 было также решено, что в августе этого года москвичи посетят с ответным визитом город Харбин.
Твоя Газета: последние новости
Жители ЮЗАО высказались в поддержку проекта «Активное долголетие» В контактном зоопарке кролик покусал посетителей Учащиеся старших классов, выбравшие для себя профессию врача, ознакомились с работой больницы № 64
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию464
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ270
Тело Мавроди оказалось никому не нужно71
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом79
Минобороны показало испытания «Сармата»82
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
01:22
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение