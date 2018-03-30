Воспитателей детсадов Петрозаводска научили релаксировать

Мэрия карельской столицы организовала встречу сотрудников дошкольных образовательных учреждений с психологом.

Воспитатели дошкольных образовательных учреждений Петрозаводска прошли психологический тренинг, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Занятие «Развитие и созидание: психическое здоровье педагога» состоялось на базе городского детского объединения № 21. Встреча была направлена на обучение работников дошкольных учреждений эффективному использованию способов снятия эмоционального напряжения и приемам саморегуляции.

Ведущая тренинга, преподаватель Институт педагогики и психологии детства ПетрГУ Ольга Сидловская подробно рассказала о методах профилактик психологического здоровья педагогов, ознакомила участников занятия с методами релаксации,

— говорится в сообщении пресс-службы.