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Воспитателей детсадов Петрозаводска научили релаксировать
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Воспитателей детсадов Петрозаводска научили релаксировать 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мэрия карельской столицы организовала встречу сотрудников дошкольных образовательных учреждений с психологом.
Воспитатели дошкольных образовательных учреждений Петрозаводска прошли психологический тренинг, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.
Занятие «Развитие и созидание: психическое здоровье педагога» состоялось на базе городского детского объединения № 21. Встреча была направлена на обучение работников дошкольных учреждений эффективному использованию способов снятия эмоционального напряжения и приемам саморегуляции.
Ведущая тренинга, преподаватель Институт педагогики и психологии детства ПетрГУ Ольга Сидловская подробно рассказала о методах профилактик психологического здоровья педагогов, ознакомила участников занятия с методами релаксации,
— говорится в сообщении пресс-службы.
По материалам: ptzgovorit.ru
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