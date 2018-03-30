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Осушили океан: коммунальщики откачали большую лужу на Колхидской
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Осушили океан: коммунальщики откачали большую лужу на Колхидской 

ngs.ru 52 минуты назад
Фото: ngs.ru
Днём 30 марта на улице Колхидской в Ленинском районе Новосибирска начали откачивать лужу, о которой вчера НГС рассказали читатели.
В этом году большая лужа появилась из-за растаявшего снега. По наблюдениям очевидцев, коммунальщики начали откачивать лужу около 12:50.
«У нас такое каждый год, уже ничего не удивляет. Лужа скапливается постоянно и летом, и осенью, и весной. Ливнёвки нет, поэтому постоянно такая проблема у нас. А ещё ямы: как-то раз провалилась почти по колено в яму, заполненную водой. Само собой упала и мокрая была по пояс», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Валентина.
По наблюдениям девушки, на откачку рабочим понадобилось около 40 минут, после чего они сразу же уехали.
На прошлой неделе в районе перекрестка улиц Ленина и Советской затопило бары и магазин женской одежды Bizzarro, расположенные в подвалах жилых домов. А вчера стало известно, что по двору одного из домов на Северо-Чемском жилмассиве разлилась глубокая лужа — жители дома не могут пройти по дороге. В начале марта НГС рассказывал о другом затопленном дворе, тогда причиной происшествия была коммунальная авария в Бердске.
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