Китайский «Джек Потрошитель», который изнасиловал и убил 11 женщин и девочек, приговорен к казни

30 марта суд городского округа Байинь в провинции Ганьсу ( КНР ) вынес смертный приговор серийному насильнику и убийце Гао Чэнюну, сообщает

Xinhua . Жертвами преступника, которого прозвали китайским «Джеком Потрошителем»,

стали 11 китаянок, носившие одежду цвета государственной символики. Самой младшей из них было меньше десяти лет.

54-летний Гао Чэнюн признал вину и сказал, что не будет обжаловать приговор.

Как следует из материалов уголовного дела, в период с 1988-го по 2002 годы Чэнюн убил в городских округах Байинь и Баотоу (автономный район Внутренняя Монголия ) 11 женщин и девочек. Самой маленькой жертвой стала восьмилетняя девочка. Маньяка интересовали те женщины, которые носили одежду красного цвета.

Первой жертвой 26 мая 1988 года стала 23-летняя девушка. На нее напали в собственном доме. Потерпевшей было нанесено 26 ранений.

Из полицейских материалов следует, что серийный убийца пробирался в жилища жертв, насиловал их, а потом перерезал потерпевшим горло. Тела женщин находили изуродованными, с вырезанными половыми органами, отрезанными грудями, руками и ушами.

Нападения совершались, когда потерпевшие спали. Орудиями убийства были молоток, лопата и топор.

16-летняя Цуй Цзиньпин была убита в ночь на 30 ноября 1998 года. Она получила 22 ножевых ранения, прежде чем убийца перерезал ей горло. Ее руки и другие части тела так и не были найдены: вместе с руками убийца унес обе груди, оба уха и трусы девушки.

Отец девушки умер через три года «от горя и отчаяния», так и не дождавшись поимки преступника.

В 2004 году власти пообещали выплатить вознаграждение в 200 тысяч юаней (почти 32 тысячи долларов) за помощь в поимке маньяка, пишет

Historic Mysteries. Но его поиски продолжались еще более десяти лет.

Убийца был арестован 26 августа 2016 года в собственном продуктовом магазине в Байине, передает Reuters . Завершить 28-летнее расследование удалось случайно. Сначала за незначительное преступление был арестован дядя Гао. Сравнив его ДНК с образцами из базы данных, следователи пришли к выводу, что он является родственником страшного серийного убийцы. Тогда полицейские взяли ДНК у Гао Чэнюна, генетическая карта которого полностью совпала с данными маньяка.

Уликами стали следы спермы и отпечатки пальцев, обнаруженные на месте расправ.

Разоблачение «байиньского маньяка» стало полной неожиданностью для его семьи. 30 лет мужчина прожил в браке с Чжан Цинфэн. Супруги воспитали двух сыновей, причем старший из детей родился в 1988 году (в то время, когда его отец и встал на путь зверских убийств).

Знакомые Гао описывали его как тихого и замкнутого человека. В 1980-е годы Чэнюн заботился о своем больном отце.

О мотивах преступника ничего не известно. Однако «почерк» расправ выдает в нем социопата и женоненавистника. Один из сыновей Гао также говорил, что отец пережил серьезную психологическую травму, когда его в молодости не взяли в авиацию «по политическим мотивам».

Когда сыновья Гао повзрослели, они стали жить отдельно, но навещали его под Новый год.

По словам Чжан Цинфэн, за время семейной жизни были случаи, когда Гао уходил из дома и пропадал на несколько дней. Женщина полагает, что именно в эти промежутки времени муж и совершал страшные преступления, которые позволяют сравнить его с такими известными маньяками, какими были британский Джек Потрошитель или советский Андрей Чикатило

Как писала газета