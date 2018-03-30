СМИ Польши: Путин получил звонкую пощечину

Президенту Владимиру Путину удалось сделать невероятное: он сплотил Запад одним-единственным шагом, которым стало отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля , а в результате Европа и Америка решили проявить солидарность с Великобританией и присоединиться к акции по выдворению российских дипломатов, констатирует «Виртуальна Польска» (26.03). Портал высказывает сомнения в том, что такой дипломатический жест склонит Москву пойти на какие-либо уступки, однако, считает его полезным в нескольких аспектах.

Во-первых, странам Запада удалось сомкнуть ряды и продемонстрировать, что перед лицом угроз они способны действовать сообща. Во-вторых, Украина , нуждающаяся в поддержке ЕС , получила сигнал, что экономические санкции в отношении России в ближайшее время отменены не будут. В-третьих, у Польши , оказавшейся «по одну сторону баррикад» с Берлином, появился шанс добиться блокирования проекта «Северный поток — 2». «Хотя Германия подчеркивает, что российский газопровод — это чисто экономический проект, дипломатический кризис в отношениях с Россией наложит свой отпечаток на любые совместные инициативы, в особенности на такую, которая закрепит зависимость стран-членов ЕС от сырья с востока», — подчеркивает ресурс.

Слухи о смерти западного союза оказались сильно преувеличенными: выдворив из США 60 российских дипломатов, Вашингтон продемонстрировал свою солидарность с Европой. Хотя всего неделю назад, напоминает «Политика» (26.03), Дональд Трамп , победе которого на выборах поспособствовали российские хакеры, поздравлял Владимира Путина с переизбранием на президентский пост, сейчас он решил подать Москве сигнал, что ей не следует заходить слишком далеко и рассчитывать на какую-либо благодарность с его стороны.

Автор комментария приветствует тот факт, что в своей политике в отношении России руководство США решило опираться на традиционные американские ценности и принципы, однако не связывает с дипломатической акцией больших надежд. «Шпионы-дипломаты» играют в наше время не такую важную роль как прежде, поскольку разведка получила возможность собирать информацию в компьютерных сетях противника, а Западу, чтобы нанести по России на самом деле чувствительный удар, следовало бы, как полагает журналист, обратиться к более широким экономическим санкциям.

Акция западных стран стала звонкой пощечиной для Путина, который надеялся, что финансирование политических движений с экстремистскими взглядами, кибератаки и пропаганда позволят ему разбить их единство, а в итоге — добиться отмены санкций, развивает тему «Газета выборча» (26.03). Кто-то может сказать, что российского лидера не напугают дипломатические игры в выдворение дипломатов, но это не так, ведь «он понял, что ЕС не ограничится высокопарными призывами, заявлениями или словами порицания, а предпримет конкретные действия».

В связи с этим газета призывает Великобританию сделать следующий шаг — «нанести удар по олигархам, которые отмывают в Лондоне деньги», а весь Евросоюз — объявить политический бойкот Чемпионату мира по футболу, который должен пройти в России, чтобы не позволить Путину заявить: «И что? Вы подняли такой шум, а теперь, как на Олимпиаде в Сочи снова рветесь пожимать мне руку».

Российский президент постоянно проверяет реакцию Запада, и если тот не отвечает на его враждебные действия, решает, что может, «ничем не рискуя, продвигать свои пешки дальше», — отмечает в беседе с «Жечпосполита» (29.03) бывший президент Франции Франсуа Олланд . Кремль, по его словам, не придерживается долгосрочной стратегии, а пользуется предоставляющимися ему возможностями. Например, когда летом 2013 года международное сообщество не отреагировало на применение Башаром Асадом химического оружия и выбрало путь переговоров на тему уничтожения его арсеналов, Путин решил, что он может начать интервенцию в Сирию

Одновременно политик говорит о том, что диалог с Россией следует продолжать, а ограничительные меры в ее отношении модифицировать как в сторону ужесточения, так и смягчения в зависимости от российских действий. В частности, если Москва начнет выполнять минские соглашения, санкции можно будет ограничить. В противном случае следует, по его мнению, рассмотреть возможность сокращения импорта российских энергоресурсов.

Путин понял, что западные страны не намерены больше мириться с его агрессивной политикой, но он не смягчит свой курс, а напротив, пойдет на обострение отношений, предсказывает «Ньюсуик Польска» (27.03). На официальном уровне, предполагает журнал, Москва ограничится симметричным шагом — выдворением дипломатов, а на неофициальном может начать, например, с массированной хакерской атаки. Потом произойдет обострение разведывательной конфронтации, в частности, ФСБ начнет охоту за реальными или мнимыми западными шпионами, чтобы устроить показные процессы и доказать россиянам, что их страна стала жертвой агрессии.

Когда дипломатический скандал утихнет, Москва развернет за границей активную вербовку агентов, используя для этого не только классическую резидентуру при дипломатических представительствах, но и различные частные компании или фонды. В свою очередь, главный удар своей пропаганды Кремль направит на трансатлантическое сотрудничество и солидарность Запада. «Путинская Россия, — подводит итог издание, — слабее СССР времен холодной войны, но зато она более склонна к непредсказуемым и рискованным шагам».

Москва воспользуется обострением конфликта с Западом, чтобы отвлечь внимание россиян от серьезных внутренних проблем, а также начать новую волну преследований оппозиции и институтов гражданского общества. При этом она не внесет никаких корректив в свою внешнеполитическую стратегию, а, напротив, вполне возможно, пойдет на конфронтацию, вторит «Нова конфедерация» (28.03).

Сокращение персонала дипломатических представительств, по мнению автора публикации, доставит некоторый дискомфорт туристам, но никак не отразится ни на возможностях россиян в сфере внешней политики (та в современном мире делается в СМИ, интернете и на личных встречах политиков), ни на их разведывательном потенциале (поскольку серьезными операциями занимаются не сотрудники посольств, а «нелегалы», которые держатся в стороне от официальных российских учреждений).

Склонить Кремль перейти к «более цивилизованным действиям» можно лишь одним путем: Запад должен отрезать Россию от своих денег и технологий, без которых она не способна функционировать. Речь идет не просто о сохранении уровня потребления, а о выживании российской экономики и, как следствие, центральной власти: если ей будет не только нечего красть, но и нечем покупать верность силовых структур, у нее возникнут проблемы, объясняет комментатор издания.

Теоретически, размышляет он, дипломатическую акцию можно сопроводить угрозами о приостановке западных инвестиций, пересмотре подхода к проекту «Северный поток — 2» или отключении РФ от международной банковской системы SWIFT, однако, если бы Запад был готов пойти на такие шаги, он бы не стал «устраивать цирк» с выдворением россиян.

Путин, занявший в очередной раз кремлевский трон, может пить шампанское, закусывать его черной икрой и смеяться над бессилием Запада. Ведь высылка отдельных дипломатов или проверка заграничных активов некоторых олигархов — это мелочи на фоне многовековой истории России, важное место на страницах которой собирается занять российский лидер, пишет «Жечпосполита» (24.03).

Политический разрыв с западным миром и, как следствие, отказ от его достижений, не приведет к тому, что Россия «обанкротится или развалится на части, как заржавевший остов грузовика», ведь дисциплинированный и развитый в экономическом плане Китай , на который переориентировалась Москва, готов обеспечить Путина капиталом и технологиями в обмен на сырьевые ресурсы. Альянс этих двух держав, как утверждают их лидеры, еще никогда не был таким крепким.

Логичным итогом претворения в жизнь путинской программы «Россия навсегда», стало бы восстановление монархии. «Таким может стать последний раздел плана Путина, предваряющий его уход со сцены. Если это предположение верно, то первые ласточки новой идеи взлетят над кремлевскими стенами очень скоро», — подводит итог газета.