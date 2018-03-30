Резидент СПВ: Инициатива президента дала старт нашему большому проекту

Резидентом Свободного порта Владивосток ООО «Центр Детского Здоровья» стал в сентябре 2016 года, а уже 4 апреля в этом году клиника, открытая компанией, отметит первую годовщину. По словам генерального директора Александра Шуматова, старт большому проекту и его развитие в настоящее время дает закон, инициированный Президентом России Владимиром Путиным

Крупнейший на Дальнем Востоке частный детский медицинский центр «Центр Детского Здоровья» во Владивостоке представляет собой многопрофильную клинику для маленьких жителей региона, на площади около трех тысяч квадратных метров, которая оказывает широкий спектр амбулаторно-поликлинических услуг и оснащена новейшим диагностическим и лабораторным оборудованием. Сегодня инвестором создано 65 новых рабочих мест. Создание и расширение бизнеса стало возможным благодаря поддержке государства и инициативам Президента, направленным на развитие Дальнего Востока России

«У нас есть сеть клиник, которые не входят в Свободный порт. Все они узкой направленности и нам хотелось начать что-то новое, более масштабное. Уже в качестве резидентов мы создали крупный проект, с более широким перечнем услуг. Медицинские проекты очень капиталоемкие, и благодаря статусу резидента Свободного порта компания имеет возможность на период развития сократить финансовые издержки и направить высвободившиеся ресурсы на повышение доступности и качества медицинской помощи», — отметил Александр Шуматов.

Как отмечает предприниматель, свой голос на прошедших выборах Президента он отдал не за кандидата, а за развитие Дальнего Востока — это, по его мнению, возможно только с нынешним главой России. Благодаря его инициативам, реализуемым в Приморье, есть возможность привлечения высококвалифицированных кадров в регион, а также сокращения их оттока.