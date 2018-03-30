Власти Барнаула вместо общественных слушаний предлагают проводить заочные

Барнаульцам предлагают вместо общественных слушаний посещать экспозиции проектов и высказывать свои мнения в специальном журнале.

Барнаульская гордума подготовила проект закона, согласно которому планируется отказаться от очного общения разработчиков планов и общественности. Авторы документа считают, что таким образом процедура станет еще более публичной. К тому же они просто приводят муниципальное законодательство к измененным федеральным законам.

Как пишет Политсибру , ряд градостроительных решений — правила землепользования и застройки, планировка территорий и их межевания, генплан городского округа, правила благоустройства — просто не будут рассматривать на публичных слушаниях. Обсуждения проведут без присутствия второй стороны — общественности. Горожанам же предложат ознакомиться с подготовленной экспозицией, на которой будет представлен проект, а затем оставить свое мнение в журнале.

Учитывая неудачный опыт общественных слушаний по генплану Барнаула в 2017 году, можно предположить, что очередное обсуждение пройдет в новом формате — без дискуссий.

Но некоторые депутаты не согласны с данным решением. Так, на своей странице в Фейсбуке руководитель фракции СР в БГД Окасана Молодых пишет следующее:

«На практике горожане лишатся возможности прямого контакта с представителями власти при выработке столь важных решений, что увеличит пропасть между обществом и чиновниками».

Между тем данное решение поддержал председатель комитета по законности и местному самоуправлению БГД Иван Огнев. Он считает, что благодаря новой процедуре высказаться сможет каждый. Ранее же в обсуждении участвовали только те, кто смог присутствовать на встрече лично.

Сам законопроект, который был рассмотрен на заседании Общественной палаты Барнаула в середине марта, решили не выносить на общественные обсуждения. Теперь администрация города разработает постановление, согласно которому будет понятно, какие вопросы будут проводиться по какому порядку: очные или заочные общественные слушания.

Против законопроекта проголосовали две фракции — СР и КПРФ . 30 марта БГ приняла этот законопроект в окончательном чтении.

Напомним, общественные слушания генплана Барнаула были признаны несостоявшимися, поскольку всех желающих просто не вместил зал ДК в поселке Центральный. Возмущение у собравшихся вызвал пункт генплана об организации полигона ТБО в Центральном районе. После глава города вовсе закрыл эту тему.