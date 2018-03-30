Ещё
Аграрии Кубани планируют побить рекорд по урожаю зерна за счет российских семян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аграрии Кубани планируют побить рекорд по урожаю зерна за счет российских семян 

ТАСС 58 минут назад
КРАСНОДАР, 30 марта. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Краснодарского края в 2018 году планируют получить рекордные 15 млн тонн зерновых благодаря семенам российской селекции, которые лучше адаптированы к местным условиям и дают больший урожай, сообщил ТАСС в пятницу замгубернатора региона Андрей Коробка.
Ранее сообщалось, что Россия получила по итогам 2017 года рекордный урожай — 134,1 млн тонн зерновых, в 2018 году Минсельхоз прогнозирует урожай не менее 110 млн тонн. Краснодарский край традиционно является одним из ведущих аграрных регионов России. В 2017 году урожай зерновых составил 14,7 млн тонн — на уровне предыдущего года, когда установили рекорд, это около 10% от суммарного объема урожая зерновых в стране.
"В этом году мы планируем собрать не менее 15 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Большие и качественные урожаи стали возможны во многом благодаря масштабной селекционной работе кубанских ученых. Многосортие позволяет расширить сроки проведения посева и уборки, снизить нагрузку на сельхозтехнику. Выведенные кубанскими учеными сорта и гибриды занимают порядка 62% от посеянных площадей зерновых культур в Ставрополье, 50% — в Ростовской области, выращиваются в Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой областях, в странах СНГ", — сказал вице-губернатор.
Он уточнил, что под урожай 2018 года было посеяно 1,6 млн га озимых культур, из них 1,4 млн га пшеница. В ходе весенней посевной кампании еще 1,9 млн га будет засеяно яровыми культурами. В том числе яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами — 885,9 тыс. га, техническими культурами — 813,1 тыс. га, овощными культурами — 49,4 тыс. га, кормовыми культурами — 162,7 тыс. га.
Посевные работы уже стартовали. В частности, Краснодарский край первым в России приступил к севу сахарной свеклы. «В 2018 году планируется засеять 203 тыс. га (на 3,1 тыс. га больше, чем годом ранее — прим. ТАСС). Кубань — один из крупнейших среди регионов РФ производителей сахарной свеклы, ежегодно край дает около 25% общего производства в стране», — отметил Коробка.
По данным регионального Минсельхоза, в 2017 году урожай сахарной свеклы в Краснодарском крае составил 9,9 млн тонн. С учетом сырья Ростовской области и Ставропольского края сахарные заводы Кубани произвели рекордные 1,5 млн тонн сахара.
ТАСС: последние новости
Евреи в России начинают отмечать Песах Россия поставила Запад перед "зеркалом" Альфа-банк использует блокчейн Corda для работы на международных рынках
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию464
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ272
Тело Мавроди оказалось никому не нужно72
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом80
Минобороны показало испытания «Сармата»82
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
01:22
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение