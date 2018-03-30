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Беспризорные собаки захватили двухэтажку в центре Ростова
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Беспризорные собаки захватили двухэтажку в центре Ростова 

Деловое сообщество 1 час назад
Внимательный ростовчанин обнаружили вчера, 29 марта, в самом центре Ростова любопытных жильцов в старой двухэтажке. На крыше аварийного здания поселилась стая беспризорных собак. Животные бдительно смотрят вниз, изображая часовых с пушистыми хвостами вместо ружей. Жители социальных сетей уже предположили, что таким образом собаки спасаются от живодеров и догхантеров. На этой неделе сразу несколько скандалов с массовыми отравлениями и травмами животных прокатились по Ростову.
«Подальше от людей спрятались», «Когда травят и убивают, приходится менять дислокацию», «Скоро они научатся летать», «Хоть бы не забрали в „приют“! Пусть живут», — так прокомментировали увиденное горожане в паблике «Это Ростов-на-Дону» во ВКонтакте.
https://youtu.be/r6KGuR2QjII
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