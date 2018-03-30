Беспризорные собаки захватили двухэтажку в центре Ростова

Внимательный ростовчанин обнаружили вчера, 29 марта, в самом центре Ростова любопытных жильцов в старой двухэтажке. На крыше аварийного здания поселилась стая беспризорных собак. Животные бдительно смотрят вниз, изображая часовых с пушистыми хвостами вместо ружей. Жители социальных сетей уже предположили, что таким образом собаки спасаются от живодеров и догхантеров. На этой неделе сразу несколько скандалов с массовыми отравлениями и травмами животных прокатились по Ростову.

«Подальше от людей спрятались», «Когда травят и убивают, приходится менять дислокацию», «Скоро они научатся летать», «Хоть бы не забрали в „приют“! Пусть живут», — так прокомментировали увиденное горожане в паблике «Это Ростов-на-Дону» во ВКонтакте.

https://youtu.be/r6KGuR2QjII