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В Башкирии известный пивзавод прекратит сбрасывать отходы в реку
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В Башкирии известный пивзавод прекратит сбрасывать отходы в реку 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Стерлитамаке в филиале «Шихан» 29 марта установили бетонные заглушки в канализационной системе, которые исключают попадание ливневых и дренажных стоков в реку Стерля. Об этом сообщает пресс-служба минэкологии Башкирии.
Предприятие провело масштабные земляные и строительно-монтажные работы по реконструкции резервуаров механических очистных сооружений и коллекторов ливневой канализации.
Как рассказали специалисты, данное мероприятие значимо в экологическом плане как для города, так и для района.
Отмечено, что до настоящего времени пивзавод сбрасывал сточные воды в реку объемом около 70 тысяч кубометров в год.
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