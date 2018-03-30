В Башкирии известный пивзавод прекратит сбрасывать отходы в реку

Стерлитамаке в филиале «Шихан» 29 марта установили бетонные заглушки в канализационной системе, которые исключают попадание ливневых и дренажных стоков в реку Стерля. Об этом сообщает пресс-служба минэкологии Башкирии.

Предприятие провело масштабные земляные и строительно-монтажные работы по реконструкции резервуаров механических очистных сооружений и коллекторов ливневой канализации.

Как рассказали специалисты, данное мероприятие значимо в экологическом плане как для города, так и для района.

Отмечено, что до настоящего времени пивзавод сбрасывал сточные воды в реку объемом около 70 тысяч кубометров в год.